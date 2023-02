Fuad pede show do RBD em BH: 'Serão muito bem-vindos aqui'

Fuad Noman pede show do RBD em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/Reprodução) O anúncio da turnê mundial “Soy Rebelde”, da banda RBD, causou euforia nos fãs. No Brasil, muitos deles ficaram insatisfeitos pelo fato de o grupo ter confirmado datas somente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora o produtor Guillermo Rosas perguntou aos brasileiros em quais cidades o público gostaria de ver Anahí, Dulce, Maíte, Christopher e Christian. Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, entrou na campanha para a apresentação dos músicos na capital mineira.









Quinze anos depois, os integrantes anunciaram uma turnê mundial sem Alfonso Herrera. O projeto terá início em agosto e rodará vários países até dezembro, já com todas as entradas esgotadas: 1,4 milhão de ingressos, 23 estádios e 21 arenas.



A produção da banda pensa em mais datas para a passagem do grupo. O Brasil, um dos países de maior público da banda, também pode abrir mais datas em outras cidades. Guillermo Rosas, produtor, chegou a abrir algumas enquetes em seu Twitter perguntando aos fãs onde deveriam levar o show, e, até o momento, Belo Horizonte está na frente, com 30,1%.





Quem está na campanha pela apresentação do grupo na capital mineira é o prefeito Fuad Noman. Ele compartilhou em suas redes sociais a enquete e pediu para o público votar em BH: “Votem em BH! Vocês serão muito bem-vindos aqui! #RBDemBH #RBD”.

Até o momento, a banda marcou três shows em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, enquanto no Rio de Janeiro ela se apresentará no dia 19.