Ingressos para os show do RBD esgotam em poucos minutos, e fãs 'protestam'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi lembrado pelos internautas, que resgataram uma foto do petista e pediram "socorro" (foto: Reprodução/Redes sociais) Os fãs da banda mexicana RBD tomaram conta das redes sociais nesta sexta-feira (27/1). Mesmo com os ingressos para a turnê de reunião no Brasil esgotados em poucos minutos, os admiradores não perderam o bom humor e foram à internet protestar com memes.





As vendas para os shows da turnê "Soy Rebelde" se iniciaram às 10h, e rapidamente todas as entradas foram vendidas. O tumulto entre fãs que não conseguiram garantir os ingressos foi tão grande que ao menos três menções sobre a banda ficaram constantemente nos assuntos mais comentados do Twitter.









“Lula, você como amigo pessoal do RBD e presidente da República Federativa do Brasil, precisa fazer algo urgente pelos fãs do grupo, pelo amor de Deus. Não há ministério do amor que resolva o ódio que estamos passando. Já é pedido de socorro!”, publicou um perfil no Twitter.

Lula você como amigo pessoal do RBD e presidente da República Federativa do Brasil precisa fazer algo urgente pelos fãs do grupo, pelo amor de Deus. Não há ministério do amor que resolva o ódio que estamos passando. Já é pedido de socorro!!!!!!!!



QUEREMOS NOVAS DATAS NO BRASIL pic.twitter.com/21heBnB53s %u2014 REBECA %u2B50%uFE0F (@brazilianbecky) January 27, 2023

Nas menções da plataforma, os usuários se dividiram entre os entristecidos que lamuriaram a oportunidade perdida, com memes melancólicos e pessimistas. Houve ainda indignados que clamavam por "justiça".





"O Brasil carregou o RBD nas costas, e é superinjusto ter apenas três datas em duas cidades, enquanto nos EUA eles vão fazer no país todo. Eu quero justiça!”, protestou um fã.



A plataforma Eventim, onde os ingressos foram disponibilizados, também foi alvo de críticas. Segundo os internautas, o site não colaborou para que concluíssem a compra.



RBD no Brasil

No Brasil, as apresentações estão marcadas para 17 de novembro, em São Paulo, e no dia 19 do mesmo mês, no Rio de Janeiro. Um show extra na capital paulista foi anunciado para o dia 18, mas as vendas ainda não foram abertas.