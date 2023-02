PBH abre edital para realização do Festival Literário Internacional

Público confere estandes do FLI, na edição 2019 do festival (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press )

A Prefeitura de Belo Horizonte está selecionando organizações da sociedade civil (OSCs) parceiras para a realizar a 5ª edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte (FLI BH).O evento, que tem previsão de ocorrer entre junho e julho, contará com programação artística e cultural com foco na promoção da leitura literária envolvendo outras linguagens artísticas, como artes visuais, artes cênicas, cinema, música e performance.