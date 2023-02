Goya premia "As bestas" e homenageia Carlos Saura

O drama "As bestas" conquistou, na noite do último sábado (11/2), nove prêmios Goya, o mais importante do cinema espanhol, tornando-se o grande vencedor de uma cerimônia de gala que homenageou o diretor Carlos Saura, falecido na véspera.

Documentário mostra como foram feitas as trilhas do Grupo Corpo

"Ser um bom diretor, além de estar sempre atento ao Carlos Saura, é cercar-se da melhor equipe possível. E eu consegui. Esse é o único mérito que eu tenho", declarou Sorogoyen, ao receber o prêmio de melhor diretor.

“As bestas” acompanha um casal francês de meia-idade que decide se mudar para um povoado rural espanhol, em busca de tranquilidade e mais contato com a natureza. No entanto, a chegada dos estrangeiros desperta a desconfiança (e em seguida a hostilidade e a violência com requintes de crueldade) de duas pessoas do local.