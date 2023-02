Skank se prepara para a "saideira" no Mineirão

Fãs lotam antigo KM de Vantagens Hall, em BH, para ouvir sucessos do quarteto mineiro em 2018 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )



Está chegando a hora da saideira para fechar uma conta aberta há 32 anos. O Skank, um dos maiores expoentes da música produzida em Minas Gerais ao longo das últimas décadas, anunciou para 26 março o show de encerramento da carreira, no Mineirão.









Skank, em Minas Gerais; Chico Science e Nação Zumbi, em Pernambuco; Planet Hemp, no Rio de Janeiro;, e Raimundos, no Distrito Federal, entre outros grupos país afora, foram os responsáveis por uma abertura de sonoridade no mainstream, com a incorporação de diversos elementos estilísticos até então alijados.









O grupo formado por Samuel Rosa (guitarra e vocal), Henrique Portugal (teclados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo Ferretti (bateria) cuidou, ainda, de recolocar o estado no radar do mercado da música em âmbito nacional – um lugar que havia sido perdido com o declínio da cena heavy metal, que, a partir de meados da década de 1980, havia projetado o Sepultura para o mundo.









Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti em foto de 1991, quando a banda foi criada (foto: Paula Fortuna/Divulgação )

Com forte influência da música jamaicana em seu primeiro disco, o Skank ganhou reconhecimento para além das fronteiras do estado com músicas como “In(Dig)Nação”, “Macaco prego” e “Homem que sabia demais”. O segundo álbum, “Calango” (1994), emplacou hits ainda mais retumbantes, como “Pacato cidadão”, “Jackie Tequila”, “Te ver” e “Amolação”.

Poconé na Europa

Com o terceiro lançamento, “O samba Poconé” (1996), veio a consagração definitiva – internacional, inclusive. O álbum mantém o título de recordista de vendas do Skank, com 1,8 milhão de cópias comercializadas. O single “Garota nacional” fez um sucesso estrondoso no Brasil e liderou a parada espanhola (em sua versão original, em português) por três meses.



A bordo de “O samba Poconé”, o grupo, que havia feito sua estreia oficial nos palcos em5 de junho de 1991, no Aeroanta, em São Paulo, foi levado a se apresentar na França, Estados Unidos, Chile, Argentina, Suíça, Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, em shows próprios ou em festivais ao lado de bandas como Echo & The Bunnymen, Black Sabbath e Rage Against The Machine.









Em 1996 e já com sucessos como "Garota nacional", Skank faz shows pelos EUA e Europa, incluindo a Itália, onde aproveita folga para visitar a Fontana di Trevi (foto: Skank/Arquivo Pessoal )

Depois de “O samba Poconé”, seguiram-se diversos outros títulos de sucesso, como “Siderado” (1998), “Maquinarama” (2000), “Cosmotron” (2003), “Estandarte” (2008) e “Velocia” (2014), entre outros – um percurso de constante renovação estética: aos ingredientes originais, foram se somando vários outros elementos e sonoridades, do rock psicodélico às baladas acústicas.

Diversidade nas parcerias

Essa versatilidade e polivalência foi o que permitiu à banda estabelecer parcerias criativas com nomes tão díspares quanto Arnaldo Antunes, Jorge Ben Jor, Manu Chao, Negra Li, Nando Reis, Roberta Campos e Carlos Santana, e gravar com Andreas Kisser (Sepultura) e Uakti, entre outros.





Ao longo desses 32 anos, foram 170 obras editadas – a maioria composições assinadas por Samuel Rosa a quatro mãos com seu parceiro mais constante, Chico Amaral. No total, o Skank vendeu mais de 6,5 milhões de registros audiovisuais, entre CDs e DVDs.









Um dos shows históricos e mais emblemáticos da carreira do Skank ocorreu na Praça Tiradentes, na histórica Ouro Preto, em julho de 2001 (foto: Sony Music/ Divulgação )

O reconhecimento do trabalho da banda não se verifica só pelo número de obras comercializadas ou pela quantidade de shows no Brasil e no exterior. Uma das premiações mais tradicionais do Brasil, o Troféu Imprensa destacou o Skank inúmeras vezes, entre 1996 e 2009, em diferentes categorias.

Prêmios e mais prêmios

O grupo também conquistou outra importante distinção, o Prêmio Multishow, em várias ocasiões, por melhor Ccipe (1995, 1997, 1999 e 2009), melhor iniciativa do ano (2009), melhor música (2004 e 2005), melhor cantor (2010), melhor grupo (1995) e melhor show (2004).











O MTV Video Music Brasil (mais conhecido como VMA ou Video Music Awards) é outra premiação de destaque em que o quarteto foi laureado reiteradamente ao longo dos anos, em categorias como clipe do ano, direção de arte, edição, clipe pop e escolha da audiência. Em termos de prêmios, a coroação internacional veio com o Grammy Latino, em 2004, na categoria melhor álbum brasileiro de rock, com “Cosmotron”.





Os mineiros também ganharam o Prêmio Leão de Ouro no Festival de Publicidade de Cannes em 2011, pela iniciativa “SkankPlay”. O projeto permitia que uma pessoa simulasse uma “jam session” com o Skank e participasse do clipe da música “De repente”.





E no embado da “Saideira”, a reportagem pega carona nos versos da canção lançada pelo Skank em 1998 – “Oh! Comandante, capitão/ Tio, brother é camarada / Chefia, amigão / Desce mais uma rodada” – para ouvir o que os “camaradas” falam sobre esse quarteto que marcou a história do pop rock no país.





É muita história para contar enquanto a saideira não vem.





SKANK – O ÚLTIMO SHOW