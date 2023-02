"No balancê, balancê: Figurinos e adereços" entra em cartaz em BH

Figurinos criados por Décio Paiva Noviell para a ópera "Turandot" (foto: FCS/divulgação)





A exposição “No balancê, balancê: Figurinos e adereços” está em cartaz no Palácio da Liberdade até 27 de fevereiro, como parte da programação gratuita do Carnaval da Liberdade. A mostra reúne trabalhos do artista visual Décio Paiva Noviello, explorando a relação que ele manteve com a produção de figurinos operísticos, em especial, para a ópera “Turandot” (Giacomo Puccini), realizada em 2004. Os figurinos foram retirados do Centro Técnico de Produção e Formação – CTPF, espaço destinado à confecção e à salvaguarda do acervo das montagens artísticas da Fundação Clóvis Salgado. A mostra celebra o trabalho de Noviello como artista, exaltando sua ampla atuação como aderecista capaz de unir os mais diversos elementos em acessórios e figurinos.





***









***





Além da produção no cenário de ópera belo-horizontino, Noviello construiu um legado para produção carnavalesca de Minas. Desde 1979, assinava a decoração da Avenida Afonso Pena para a festa do MOmo e, em 1983, o artista levou o prêmio com a ornamentação mais bonita com o tema “Transamazônica”, como crítica ao “asfalto puro”. O acesso para visitar o Palácio da Liberdade é feito mediante retirada de ingresso no Sympla ou na portaria do local e é limitado a 30 pessoas por hora. Visitação quinta e sexta, das 14h às 17h. Sábados de domingos, das 10h às 17h. Informações: (31) 3236-7400.