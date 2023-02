Cria do carnaval de rua de Nova Lima, KVSH lança bloco em BH

Cria do carnaval de rua de Nova Lima, KVSH lança neste domingo em BH o seu bloco CARNAKVSH, com a intenção de atrair os jovens para o espaço público (foto: BS Fotografias/divulgação)



Em agosto de 2022, o DJ novalimense Luciano Ferreira, conhecido pelo nome artístico de KVSH, subiu várias escadas, entrou em corredores sem fim e abriu uma pequena porta para estar no maior palco de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland, na Bélgica.









Em entrevista ao Estado de Minas, KVSH lembra que cresceu sob a influência do pai, um amante da folia, e do carnaval de rua feito por trabalhadores de mineradoras em Nova Lima, no Bloco dos Sujos. A ideia de criar o próprio bloco surgiu da vontade de tirar as gerações mais jovens de casa.





“Acho que é importante essa socialização, vivenciar os espaços públicos, curtir com a galera. Sou DJ, produtor musical, nada a ver com banda, mas eu vou fazer um bloco para tentar tirar essa galera de casa e fazer uma parada legal pra essa cena local de BH”, diz KVSH.





Além da vontade de tirar os mais jovens de casa, o bloco também parte de um interesse do DJ de trazer outros artistas da cena local. Seu lançamento mais recente, a música “Se você quiser”, foi em parceria com a dupla mineira Clara x Sofia e Breno Miranda.





Ele começou a produzir músicas aos 16 anos, mas foi aos 20 que a carreira estourou, com o remix “Potter”, música tema da franquia de filmes “Harry Potter”.





“Quando comecei a fazer minha música, lá em Nova Lima, eu queria tocar eletrônica, e os únicos lugares que havia eram as casas noturnas, principalmente as da Zona Sul, que eram mais caras”, conta.





Ele relata que certa vez enviou um e-mail a uma casa noturna pedindo uma oportunidade para tocar lá suas músicas. “Peguei um ônibus, cheguei lá, e o cara falou comigo: ‘Santo de casa não faz milagre. Se você quiser entrar no circuito aqui, vai ter que virar promoter e vender ingressos’”, conta. “Voltei arrasado para casa, achei que a música falava um pouco mais alto, né?”





Divulgando suas músicas na internet, KVSH começou a ganhar seu espaço. “E essas mesmas casas noturnas começaram a me ligar, querendo que eu tocasse nas festas. Inclusive, essa que eu tentei por e-mail, esgotou os ingressos. Aí, eu falei com o cara: ‘Santo de casa acabou fazendo milagre’.”





Sobre o que esperar do bloco Carnakvsh, ele diz: “Tenho essa veia para juntar a galera e nada melhor que isso em paralelo com o carnaval. Hoje, a música eletrônica saiu da bolha que era só das festas, dos pequenos clubs, e agora já está presente em rádios, rolês, churrascos. É o momento de misturar.”





CARNAKVSH

O bloco se concentra neste domingo (12/2), a partir das 12h, na Rua Sergipe, 1.246, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte