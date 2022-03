Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morre aos 50 anos

A informação foi divulgada pela própria banda (foto: Reprodução/Instagram) O baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morreu aos 50 anos. A informação foi confirmada pela banda nas redes sociais, no início da madrugada deste sábado (26/3). A causa da morte não foi divulgada e a polícia investiga o caso.

"Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável."

A banda norte-americana faria um show, no próximo domingo (27/3), no Lollapalooza Brasil, em São Paulo. A última apresentação do grupo foi realizada na Argentina, no Autódromo de San Isidro, quando Hawkins repetiu o que costumava fazer nos shows: assumir os vocais em uma cover da música “Somebody to love”, do Queen, com Dave Grohl (que foi baterista do Nirvana) na bateria.

Hawkins se juntou ao grupo liderado por Dave Grohl em 1997, após dois anos como baterista de Alanis Morissette.





O festival Estereopìcnic, no qual o Foo Fighters iria tocar neste sábado, anunciou que a banda cancelou a turnê sul-americana.