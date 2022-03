Minascentro reabre as portas após quatro anos fechado ao público

Após quatro anos fechado, Minascentro reabre ao público reformado e com apresentações programadas para os próximos dias (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press / divulgação)

Fechado desde 2018, primeiramente para uma reforma e depois por causa da pandemia, o Minascentro está reabrindo com uma proposta focada em negócios, conexões e cultura.Agora responsável pela gestão do espaço, o empresário Rômulo Rocha, nome à frente do consórcio Chevals/Perfil, ganhador da licitação de concessão, diz que o Minascentro retorna ao cenário cultural de Belo Horizonte como um "espaço completo e flexível, para atender qualquer evento".Dividido em três andares, numa área de mais de 23 mil m², o espaço foi amplamente reformado e tem capacidade para receber até 8 mil pessoas simultaneamente. O Minascentro possui um teatro para até 1.600 convidados (assentos fixos), camarotes, teto em declive, ar condicionado central, piso em carpete e camarins.Há também sete auditórios, com capacidade de público que pode variar entre 100 e 430 lugares, áreas para exposição, sala de imprensa, hub de inovação, espaços abertos, estúdio para eventos híbridos, cinco entradas independentes, acessibilidade e estacionamento.A agenda de reabertura já prevê eventos a partir de abril. No próximo dia 8, o Teatro do Minascentro recebe a Nova Orquestra, com a turnê "Exagerado", que apresenta os maiores sucesso de Cazuza com arranjos inéditos. Já no dia 12, a atração é Bianca Del Rio, um dos maiores nomes do universo drag, que retorna ao Brasil com sua nova turnê de stand-up comedy, "Unsanitized".