Minitemporada de "Capitão Fracasso" comemora o Dia Mundial do Teatro

"Capitão Fracasso" ficará em cartaz desta sexta (25) a domingo (27) no Teatro Feluma, em BH (foto: Fernando Barbosa e Silva/divulgação)

“O teatro, meus amigos, é mágico.” Essas são as primeiras palavras da peça “Capitão Fracasso”, ditas por todo o elenco. Para celebrar o Dia Mundial do Teatro, o espetáculo volta ao cartaz em temporada que vai desta sexta-feira (25/3) a domingo (27/3), no Teatro Feluma. A programação terá também bate-papo entre atores e diretores. “O teatro, meus amigos, é mágico.” Essas são as primeiras palavras da peça “Capitão Fracasso”, ditas por todo o elenco. Para celebrar o Dia Mundial do Teatro, o espetáculo volta ao cartaz em temporada que vai desta sexta-feira (25/3) a domingo (27/3), no Teatro Feluma. A programação terá também bate-papo entre atores e diretores.





UNIDADE

“O que esse espetáculo tem de mais importante é a questão da unidade do grupo”, afirma Luiz Paixão. “Ele foi montado em 2018, estreamos entre o primeiro e o segundo turnos das elei- ções. A peça antecipou o que seria uma característica do governo Bolsonaro: a desarticulação da organização social. O espetáculo coloca exatamente o contrário, é preciso se organizar e estar unido o tempo todo.”





De acordo com Paixão, a montagem da Companhia de Teatro, criada em Belo Horizonte, homenageia a resistência e a resiliência intrínsecas ao ofício. No palco, atores interpretam textos de Molière, Shakespeare e Eurípedes.





“Geralmente, trabalho com o ator em cena o tempo todo. Isso me permite a simultaneidade de ações para conseguir efeitos que, se não fosse o processo de autorrefencialidade e metateatralidade, eu não obteria”, comenta Luiz Paixão. Ele cita a famosa cena da sacada de “Romeo e Julieta” como exemplo das várias camadas da peça – atores da trupe fictícia passam por situação semelhante à dos personagens.





Depois de nove temporadas presenciais entre outubro de 2018 e janeiro de 2020, “Capitão Fracasso” interrompeu as sessões devido à COVID-19. A Companhia de Teatro se viu obrigada a migrar para o audiovisual.





“A pandemia chegou e paralisou o mundo todo. A única maneira de continuar fazendo teatro eram os festivais on-line”, relembra Paixão.





Apesar das dificuldades, o dramaturgo destaca possibilidades que foram abertas devido à dificuldade do contato ao vivo com a plateia. “Teatro é arte ativa, que acontece na relação direta entre ator e público. A pandemia cindiu essa relação e tivemos que buscar outras formas”, aponta.





Desde a chegada da COVID-19, “Capitão Fracasso” participou de 15 festivais on-line em seis países: Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador, México e Peru.





“Hoje, tenho amigos no México, no Peru e na Bolívia que foram conquistados recentemente, após a COVID-19. Preferiria, claro, não conhecer essas pessoas a ter uma pandemia. Mas sendo inevitável como foi – talvez pudesse ter sido abrandada se nossos governantes tivessem outro tipo de postura –, ela nos possibilitou outros níveis de encontros”, diz Paixão.





No domingo, Dia Mundial do Teatro, o espetáculo será gravado e transmitido no canal do Feluma no YouTube.

BATE-PAPO INTERNACIONAL

Após a apresentação, diretores e atores convidados conversarão com o público. Confirmaram presença Adriana Muñoz e Victor Viviescas (Colômbia); Ernesto Fuertes (México); Ivan Vera-Pinto (Chile); Jimmy Gira Angelo (Bolívia); José Luis Matienzo (Espanha); Gladys Chavez, Jorge Flores Johanson, Lalo Torrejón, Roger Villagarcia e Wen Canchari (Peru).





Além de Luiz Paixão, estarão presentes o diretor Jair Raso, curador do Teatro Feluma, e Anália Marques, integrante do coletivo feminista Uma de Nós e cofundadora da Companhia de Teatro.





Anália reforça o papel de resistência que as artes cênicas desempenham na sociedade. “Fazer esse encontro no Dia Internacional do Teatro é muito simbólico e importante. Além de BH e do Brasil, ele mostra o que liga os fazedores de teatro do mundo inteiro”, ressalta a dramaturga.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“CAPITÃO FRACASSO”

Peça da Companhia de Teatro. Texto e direção: Luiz Paixão. Com Alberto Tinim, Arthur Bello, Bruno Hilário, Isabella Saibert, Luciana Veloso, Mariana Bizzotto e Nah Rachid. Hoje (25/3) e amanhã (26/3), às 20h; domingo (27/3), às 19h. Teatro Feluma – Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Informações: (31) 3248-7286.