'Citações', com Bruna Chiaradia, estreia após adiamento imposto pela COVID

“Citações”, primeiro espetáculo solo da atriz, pesquisadora e professora Bruna Chiaradia, estreia nesta quinta-feira (24/3), no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes. A produção independente, cuja temporada seria iniciada em abril de 2020 e foi abortada pela pandemia, chega ao palco sem o apoio dos mecanismos de incentivo cultural. “Citações”, primeiro espetáculo solo da atriz, pesquisadora e professora Bruna Chiaradia, estreia nesta quinta-feira (24/3), no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes. A produção independente, cuja temporada seria iniciada em abril de 2020 e foi abortada pela pandemia, chega ao palco sem o apoio dos mecanismos de incentivo cultural.





“A pandemia foi um marco para nós. Estávamos fazendo um espetáculo sobre despedida e, no momento em que ele estava pronto, tivemos de 'segurar' a estreia”, lamenta o diretor Gui Augusto, que assina a dramaturgia em parceria com Bruna.





“Particularmente, acho impossível fazer teatro filmado, vira outra coisa. Entra mais na questão do hibridismo de linguagens: é preciso fazer coisas que não são teatro para que dê certo”, aponta Gui, referindo-se ao intercâmbio entre elementos das artes cênicas e do audiovisual, modelo em voga durante a pandemia para enfrentar a impossibilidade de sessões teatrais com a presença da plateia.





Bruna Chiaradia revela que a vontade de realizar um espetáculo solo vem de 2013, época em que começou a guardar citações, trechos de peças e fragmentos de poemas para colocar em cena futuramente.





“A peça é a costura rapsódica de textos e pequenas citações de vários autores e amigos, teatrólogos e poetas. Eles foram misturados – nem sempre de forma explícita – e remendados por mim e pelo Gui com textos autorais”, explica a atriz.

TRUPE ESTRELA Graduada em teatro e mestre em artes da cena pela UFMG, Bruna participa, desde 2014, do coletivo Trupe Estrela, na ocupação cultural Espaço Comum Luiz Estrela, em Belo Horizonte. Atriz e dramaturga, trabalhou com os diretores Zé Walter Albinatti, da Cia. Luna Lunera, em “O caldeirão da Santa Cruz do Deserto”, e Rita Clemente, nos espetáculos “Inverno” e “Antes do fim”. Também participou de projetos de Selton Mello – o filme “O palhaço” e a série “Sessão de terapia”.





Bruna diz que atuar em produções patrocinadas e projetos independentes lhe dá a oportunidade de participar dos extremos de seu ofício.





“Me sinto privilegiada por ter acesso a dois mundos: o cinema independente e o cinema com recursos e patrocínio; um grupo de teatro com financiamento aprovado em lei e a peça que estamos fazendo agora, sem nenhum apoio.”





Para ela, o importante é a liberdade criativa. “Tenho muita sorte de estar envolvida com criadores interessados em criar e deixar os artistas criarem”, afirma.





Quando a estreia foi inviabilizada pela COVID-19, Bruna produziu a cena “Citações: notas de espera”, com 15 minutos. Essa versão resumida da peça ficou em cartaz no festival virtual La Movida Microteatro.