Últimos dias para inscrições no 6º Festival Nacional de Teatro de Passos

Estreia em grande estilo: Grupo Galpão no 1° Festival Nacional de Teatro de Passos e Região (foto: Thiago Ometo/Divulgação)

As inscrições para a 6ª edição do Festival Nacional de Teatro de Passos e região entram na reta final. Grupos e companhias de teatro de todo o Brasil que estejam interessados em participar do festival têm até o dia 27 de março para cadastrar o seu espetáculo.





Também é exigido o envio de um link, onde seja possível assistir à gravação do espetáculo na íntegra ou clipe.

Para fazer o cadastro é preciso acessar o site www.festivalteatropassos.com e preencher o formulário. A inscrição solicita, além de dados pessoais da companhia e seu responsável, informações técnicas sobre o espetáculo, além de fotos, clipping e carta de liberação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) ou do autor do texto em formato PDF.

Cada grupo ou companhia pode inscrever mais de um espetáculo. No entanto, o edital prevê que a seleção da peça seja realizada de forma soberana pela curadoria do festival, não cabendo recursos para outra decisão.



A comissão organizadora vai selecionar 20 espetáculos teatrais. O resultado será divulgado no dia 4 de abril, também no site do festival.



Os espetáculos selecionados deverão confirmar sua presença e, obrigatoriamente, enviar em até sete dias após a comunicação de aprovação, um pequeno vídeo-chamada que será utilizado na divulgação do evento.



O diretor de teatro e coordenador do Festival Nacional de Passos, Maurílio Romão, diz que o processo de curadoria não é fácil e que a comissão obedece a uma metodologia para selecionar os escolhidos.



“Todos os anos, o Festival de Passos recebe centenas de inscrições. São muitas peças originais, enredos excelentes e vários artistas qualificados. A comissão passa apertado para escolher quem entra e quem sai. Por isso, a nossa curadoria segue um roteiro na seleção, que avalia as peças inscritas sob vários aspectos e consiste em atribuir uma pontuação para cada um deles. São 100 pontos. Os espetáculos classificados são os que conquistam as 20 maiores notas do ranking”, explica.



A curadoria tem 60 pontos para avaliar a qualidade artística do espetáculo, levando em consideração a encenação, comunicação, originalidade, produção e conjunto cênico.



A comissão tem mais 20 pontos para atribuir ao potencial da equipe, analisando a capacidade do grupo em realizar o projeto proposto com êxito, por meio dos currículos, documentos, materiais apresentados e da qualidade do planejamento da proposta.



Os últimos 20 pontos consideram a viabilidade de execução técnica do projeto dentro do que o festival oferece.



Até o momento, 100 grupos já se inscreveram e, segundo Maurílio, a procura tem sido grande. “Esperamos chegar a 250 grupos de teatro inscritos”, disse.



História do Festival Nacional de Teatro de Passos

A primeira edição do festival aconteceu em 2017 e reuniu 22 grupos teatrais de várias partes do Brasil. Já na estreia, o festival foi marcado pela apresentação de três grandes companhias: o tradicional grupo Galpão, além da presença de Gero Camilo e do grupo Ueba, do Rio Grande do Sul.



As apresentações foram gratuitas e, somadas, reuniram mais de 25 mil pessoas na plateia.



No ano seguinte, em 2018, o Festival Nacional de Passos se expandiu para a região, com programações em Alpinópolis e Carmo do Rio Claro.



A segunda edição recebeu 38 espetáculos teatrais de todo o país. Cerca de 200 artistas se apresentaram na programação, que incluiu também oficinas culturais, shows musicais, debates, palestras, além do lançamento de um livro.



O público também aumentou: 40 mil pessoas prestigiaram as atrações.



Em 2019, a recepção dos espetáculos ganhou um novo estágio: um bate-papo com um corpo de jurados, ao fim de cada atração, para debater uma crítica das peças junto ao público.



Essa edição foi marcada pela descentralização do festival, que foi inserido em novos territórios, possibilitando a acessibilidade de um público que nunca tinha ido ao teatro antes e a maior regionalização do evento, alcançando novas cidades da região.



A pandemia não impediu a realização das edições de 2020 e 2021. Em 2020, no formato on-line e, no ano passado, em modalidade híbrida, o festival se manteve de pé.



A expectativa para a edição deste ano é retomar a presença e a interação entre os artistas e seu público, celebrando o momento de retomada.





Ao fim do evento, serão premiadas diversas categorias. Mais informações podem ser obtidas pelo site , através do e-mail fnteatropassos@gmail.com ou pelo Instagram @fnteatropassos

Antes da festa, furto no Teatro Gustavo José Lemos

Na madrugada de ontem (21/03), o Teatro Gustavo José Lemos (Teatro Rotary) foi alvo de roubo mais uma vez. Essa foi a 15ª vez que o teatro foi roubado em sete anos.



Porém, nos últimos cinco meses, aconteceram três roubos da fiação do teatro, somando um prejuízo de quase R$ 20 mil em materiais, fora o prejuízo da agenda do teatro.



O gestor do espaço, Maurilio Romão, disse que nem a pandemia conseguiu fechar o teatro, mas a falta absoluta de segurança pública está fazendo eles repensarem sobre a permanência no espaço.



O Teatro não conta com nenhum recurso público, nem do município, nem do estado, nem da União. O espaço é administrado pela ADESC ( Associação de Desenvolvimento Cultural) e também é sede da Trupe Ventania.