Horóscopo do dia (22/03): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Impulso de ação

A quadratura de Marte em Aquário com Urano em Touro nos traz desafios quanto nossa força pessoal ação e identidade. Há grande impulso, porém é preciso cuidado com excessos, atitudes imprudentes e radicais. Somos estimulados a sair da zona de conforto, mas agindo de maneira que seja tanto inovadora quanto prática e realista.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz desafios já que Marte, seu regente, recebe um aspecto desafiador de Urano. Você está motivado a agir de forma inovadora e ousada. Todavia, questões financeiras ou materiais podem lhe mudar o rumo ou lhe pedir mais calma e frieza. Busque olhar para dentro, digerir suas emoções e depois parta para uma ação tanto realista quanto ousada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Suas energias de ação no mundo podem se expressar fortemente hoje. Muito em especial se houverem raivas, rancores e mágoas mal trabalhadas nesse setor. Busque um pouco de distanciamento para refletir e processar melhor seus impulsos. Cuidado com ações impulsionadas por sentimentos abruptos. Respeite a nova pessoa que você tem se tornado, mas também tenha discernimento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Emoções subconscientes e possivelmente um tanto desconhecidas podem ser gatilho para o uso impetuoso da expansividade e atitude. Busque entender com mais clareza a origem de tais impulsos. Você pode ter reprimido muito do seu senso de valor próprio e agora precisa ser um pouco mais ousado, mas não inconsequente. Tenha fé e acredite no seu potencial.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este momento lhe pede que se abra para uma percepção mais abrangente de si mesmo. Algumas dores emocionais profundas são estimuladas à cura. Valores mais vanguardistas lhe pedem abertura para que se enxergue sob uma nova luz, revendo velhas mágoas e apegos emocionais. Tenha ação ousada no sentido de se libertar e ter mais leveza.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Você passa agora por um momento de renovação intensa das estruturas materiais de sua vida, assim como na carreira, projeção social e relação com figuras de autoridade. As relações à sua volta podem lhe trazer muitos estímulos renovadores, mas será preciso realismo para não ser imprudente. Também tenha ousadia com realismo ao se lidar com relações.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Algumas questões práticas e de funcionamento da vida material são mobilizadas. Em especial algumas raivas por falta de posicionamento ou liberdade. Sua energia estará mais intensa e selvagem neste sentido, mas lembre-se de fazer uma busca interna para reajustar tais questões. Momento para rever como age e o que pode ser melhorado neste sentido. Agir alinhado com seus princípios.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe pede que tenha consciência de si mesmo e de seu espaço pessoal, mas também lhe lembra de ter reciprocidade para com os outros. Use de sua sensibilidade aliada ao senso de autoridade para ter um posicionamento justo. Questões emocionais profundas podem lhe pedir uma mudança de atitude e posicionamento mais assertivo, mas também deve ter realismo e calma.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Urano. Sua ação a nível pessoal e emocional será intensa, todavia será preciso revolucionar a maneira como lida com o outro. Não se aprisione naquilo que o outro acha que você deveria fazer, mas faça aquilo que manda sua consciência. Busque novos horizontes para renovar sua vida pessoal e emoções com realismo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Suas energias mentais são muito mobilizadas agora. Imprevistos ou mudanças a nível material, de rotina, saúde ou funcionamento do mundo físico lhe desafiam a agir de maneira inovadora. Cuidado, porém, pois deve agir de forma construtiva e útil. Cuidado para não usar a comunicação no trabalho de forma impulsiva.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Suas forças de ação material são muito mobilizadas, mas será preciso que sejam bem canalizadas. Sua necessidade de se afirmar será grande, mas saiba fazê-lo com consciência. Estará mais corajoso para arriscar, ser ousado e se posicionar, mas isso não quer dizer que deva ser inconsequente no uso de recursos, valores e finanças. Seja ousado tanto quanto realista e pragmático.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz impulso e coragem para ser você mesmo, se posicionar e agir. Todavia, também ocorrem estímulos no campo emocional, pessoal e familiar que lhe pedem renovação de atitude. Busque não se precipitar na reatividade, mas ter ações que levem suas emoções tanto quanto o pragmatismo em conta para resolver problemas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua ação a nível subconsciente, emocional e/ou espiritual está intensa. Todavia, cuidado com pensamentos de impaciência. Este pode ser um excelente impulso de renovação em muitos sentidos, mas saiba fazê-lo sem precipitação. Aprenda a canalizar seus impulsos emocionais em algo decifrável pela mente e pela objetividade e senso de realismo, aplicando isso no tempo presente.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta