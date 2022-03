Lollapalooza: protestos políticos marcam primeiro dia do festival

Cantora britânica Marina xingou Putin e Bolsonaro durante seu show (foto: Natasha Werneck) O primeiro dia do festival Lollapalooza nesta sexta-feira (25/3), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi marcado por protestos políticos. A cantora Pabllo Vittar chegou a carregar uma bandeira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto a britânica Marina arrancou o grito do público com um “Fuck Putin, fuck Bolsonaro” (vai se fud** Putin, vai se fud** Bolsonaro).







A Pabllo Vittar com a toalha do lula, eu amo demais pic.twitter.com/KjouOtZRUQ — Bruno Sanchez (@brunogoiiss) March 25, 2022







Além disso, a cantora Marina, que possui músicas com letras políticas, também se manifestou, no palco Ônix. A britânica declarou que está cansada do atual momento que vivemos e disse: “Vai se fud** Putin (presidente da Rússia), vai se fud** Bolsonaro. Tão cansada dessa energia, vocês são a nova geração e vamos mudar isso”.













Temporal

Mais cedo, antes de começar o show de Pabllo, um temporal tomou o Autódromo de Interlagos e medidas de emergência precisaram ser tomadas para evitar acidentes no evento. O público foi todo recuado para longe das estruturas metálicas com risco de raio até que a chuva passasse e tudo fosse normalizado.



Primeiro dia

O primeiro dia do festival teve início com o show da banda Detonautas, no palco Budweiser. Outros shows estavam sendo aguardados, como Pabllo, Marina, Machine Gun Kelly e Doja Cat. Segue o fio para ficar por dentro do festival: