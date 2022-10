Coldplay adia turnê no Brasil para 2023 por problema de saúde do vocalista

O vocalista está com uma infecção pulmonar grave e precisa de pelo menos três semanas de descanso (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O vocalista dO Coldplay está com uma infecção pulmonar grave e por recomendações médicas, a banda teve que adiar a turnê no Brasil para 2023.



O Coldplay tinha seis apresentações agendadas para São Paulo e duas no Rio de Janeiro neste mês de outubro. O comunicado foi feito pelas redes sociais da banda na manhã desta terça-feira (04/10).

Os shows em São Paulo estavam marcados para os dias 15 a 22 de outubro; no Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de outubro.

“Estamos trabalhando o mais rápido possível para fixar as novas datas e vamos dar mais informações nos próximos dias. Para todos no Brasil que estavam ansiosos por estes concertos, lamentamos imensamente qualquer decepção e inconveniência, e estamos muito gratos pela compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde do Chris”, diz a banda.

Os bilhetes seguirão válidos para as datas agendadas no início de 2023, segundo o informe oficial do Coldplay. Quem desejar o reembolso do ingresso também será atendido, opção que deve ser consultada nos postos de venda.

O vocalista precisa de um descanso de pelo menos três semanas. "Estamos otimistas de que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível."

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen