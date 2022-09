Coldplay rouba a cena no penúltimo dia do Rock in Rio

Chris Martin (E) e o baterista Will Champion (D), da banda britânica Coldplay durante show do Rock in Rio (foto: Mauro Pimnetel)

A banda britânica Coldplay mostrou porque é um dos maiores nomes da música pop atuais com o show que fez neste sábado (10/9) no Rock in Rio. O grupo foi a última atração da noite no Palco Mundo e manteve a animação da plateia mesmo em meio à chuva que não deu trégua no Rio de Janeiro.





O público da noite de sábado já havia assistido grandes performances – Djavan, Camila Cabello, Bastille e CeeLo Green (que homenageou James Brown e teve participação de Luísa Sonza) - mas a forte chuva e o cansaço da maratona de shows não impediram que o Coldplay fizesse uma grande apresentação.









Um dos destaques foram as músicas mais antigas, como “Paradise” e “Viva La Vida”, que a banda apresentou duas vezes por conta da animação do público com o refrão.





O primeiro sucesso, “Yellow”, a contagiante “The scientist” e a balada “Fix you” também mostraram ter lugar no coração do brasileiro.





Em “Fix you”, o vocalista Chris Martin desceu do palco e abraçou uma fã na plateia. Um momento emocionante para quem estava no festival e para quem assistiu de casa.





Martin também surpreendeu ao citar um trecho de “Mas que nada” (Jorge Ben) e cantar “Magic” em português. O vocalista utilizou o português em diversas vezes ao longo do show e ainda pediu desculpas à plateia por estar falando em inglês.





O coreano teve seu espaço no show na hora de “My universe”. A parte do BTS foi cantada por algumas pessoas na plateia, mas os versos interpretados por Martin foram os mais escutados.





O show do Coldplay começou às 00h20, um pouco mais tarde do que o previsto, e terminou por volta de 1h50. A banda volta em outubro ao Brasil para mais duas apresentações no Rio de Janeiro e seis shows em São Paulo da turnê “Music of the spheres”.