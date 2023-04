Fã viraliza com história inusitada de Alok e recebe convite para show em BH

Alok estará em Belo Horizonte no dia 27 de maio (foto: Divulgação/Hudson Rennan)

Na última semana, a influenciadora mineira Sofia Espanha, fã de Alok, resolveu compartilhar nas redes sociais uma história antiga - e inusitada - com o DJ. Ela mostrou uma mensagem que enviou no Instagram do artista pedindo para ele tocar na festa de aniversário de 15 anos dela. Contudo, somente agora, já com 19 anos, ela recebeu uma resposta do músico a convidando para o show “Alok Infinite Experience”, dia 27 de maio, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A influenciadora compartilhou o print de apenas um trecho da mensagem que enviou para Alok. “Oi, Alok. Me chamo Sofia e em fevereiro de 2019 estarei fazendo minha festa de 15 anos”, disse ela no dia 3 de abril de 2018. Sem resposta do DJ à época, cinco anos depois ela decidiu publicar o retorno do artista.

Ela contou que espalhou uma fake news em sua escola de que Alok tocaria em sua festa. “Eu menti que no meu aniversário de 15 anos o Alok ia tocar. A fake news viralizou pela escola, faltando 1 semana pra festa, todo mundo me cobrando do Alok e eu estava entrando em desespero, ai mandei um textão pra ele no insta implorando pra ele ir KKKKKKKKKK (ele não foi)”, ela brincou sobre a situação.

eu menti que no meu aniversário de 15 anos o alok ia tocar

a fake news viralizou pela escola, faltando 1 semana pra festa todo mundo me cobrando do alok

eu tava entrando em desespero, ai mandei um textão pra ele no insta implorando pra ele ir KKKKKKKKKK (ele nao foi) pic.twitter.com/DGUa5QwIx7 %u2014 sofia %u30C3 (@sofiaespanha) April 10, 2023

A história chegou em Alok e ele resolveu responder Sofia. “Oi, Sofia! Acho que cheguei um pouco atrasado. Já está pensando na festa dos 20? Hahaha… Ou se quiser comemorar os 19 com seus amigos, tem Salvador dia 13 e BH dia 27 no meu evento AIE! Me avisa que levo você e seus amigos para uma dessas cidades”, escreveu ele.

Então nos vemos dia 13 ou 27 de maio! %uD83E%uDDE1 %u2014 Alok (@alokoficial) April 10, 2023

Sofia compartilhou novamente o print emocionada com a resposta e agora estará no show do DJ em Belo Horizonte com namorado e amigas.

Alok Infinite Experience

O evento fará parte da temporada “Alok Infinite Experience (AIE)”, primeira festa em que o artista assina e faz a curadoria dos músicos convidados.

A primeira edição aconteceu no final do ano passado, em São Paulo, e teve os seis mil ingressos disponibilizados e esgotados antes da data de apresentação. Empolgado com o evento, o DJ decidiu estender a atração para mais cidades, por isso, no dia 27 de maio, terá um encontro marcado com o público mineiro. Ele estará no Spaço Star 415, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com Alok, a ideia é levar “uma celebração à vida, rompendo a noite e chegando ao amanhecer”. Um projeto cenográfico e de luzes está sendo desenvolvido para o evento, que se propõe a criar efeitos e atmosferas diferentes para cada parte do show.

Um telão de led com dimensões gigantes vai levar o público mineiro a um passeio pelas imagens que dialogam com as batidas frenéticas de um dos artistas brasileiros mais ouvidos no mundo.

Serviço

Local: Star 415 - Rua Star, 415 - Jardim Canadá - Nova Lima, MG

Data: 27 de maio, sábado, às 20h

Ingressos: www.star415eventos.com.br

Preços: de R$ 80 até R$ 200