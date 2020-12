Em live, Alok promete fundir o lado tecno com um coquetel de emoções

(foto: Alisson Demétrio/divulgação)

"Realmente, a música tem esse poder de cura emocional. Percebi que, mais do que nunca, precisava conduzir isso para frente" Alok, DJ brasileiro, eleito o 5º melhor do mundo



Eleito o 5º melhor DJ do mundo em 2020, Alok transmite neste sábado (19), às 21h, seu primeiro especial de fim de ano, Alive, em uma estrutura 4D interativa e de realidade aumentada utilizada em produções cinematográficas, como Star Wars IX – A ascensão Skywalker (2019). Na transmissão gratuita no Youtube e pelo canal Multishow, o artista vai apresentar quatro músicas inéditas, incluindo uma parceria com o Rei, Roberto Carlos.





O especial ocorre após momento delicado vivido pelo DJ e sua família. Em 30 de novembro, Alok testou positivo para a COVID-19 e teve de adiar a live, inicialmente agendada para 5 de dezembro. Sua esposa, Romana, também contraiu o vírus, aos sete meses de gravidez do segundo filho do casal. Devido às complicações da doença, houve parto prematuro em 2 de dezembro, e Raika nasceu com 32 semanas de gestação. O final, porém, foi feliz, com mãe e filha saudáveis.





Alok confessou ter cogitado desistir do projeto após o susto. “Pra mim, nada mais importava. As primeiras 72 horas foram muito tensas e eu não queria passar isso para as pessoas”, descreve o DJ goiano, de 29 anos. Segundo ele, a música foi fundamental no processo de recuperação em isolamento, distante da esposa e dos filhos.





“Eu ficava ouvindo muitas faixas que tinha separado para a live e era impressionante como me faziam bem. Realmente, a música tem esse poder de cura emocional. Naquele momento, percebi que, mais do que nunca, precisava conduzir isso para frente”, comenta. Alok afirma que o episódio contribuiu para uma mudança de narrativa no especial que, segundo ele, tem intuito de “trazer a cura” e barrar sentimentos negativos por meio da música.





O DJ acredita que o projeto pode ser um divisor de águas em sua carreira. A live será gravada em um galpão em São Paulo, com capacidade para suportar o aparato tecnológico do palco virtual, com estrutura 4D interativa e de realidade aumentada utilizada em filmes. “Ele a olho nu não tem uma experiência tão legal, mas quando você enquadra na câmera é uma experiência incrível”, descreve o artista.





CANHONAÇO

As inovações não se restringem ao palco. Durante a apresentação, serão ativados três Laser Space Cannon, considerado o mais potente do mundo, em Sacramento, cidade no Sul da Califórnia (EUA). Com 20 vezes mais força do que um laser comum, o raio de luz de 1.000W ultrapassa a estratosfera, podendo ser visto até mesmo do espaço. “Os aliens vão invadir”, brinca o DJ. Na contagem regressiva para a live, ele havia ativado remotamente raios luminosos de 50W em diversas capitais brasileiras, incluindo Belo Horizonte. Esses laser serão ativados novamente na noite deste sábado.





“O laser é uma forma de materializar um sentimento que a gente tem dentro de nós de emanar um pouco de luz. Também é uma tecnologia que, querendo ou não, me ajuda bastante nas apresentações. Eu não sou cantor, não tenho uma banda. Então, preciso, de alguma forma, ter um aliado incrível”, diz.





Dos games a uma canção do eterno Rei





Na performance, Alok vai também misturar música com conectividade e games, importantes pilares em sua carreira. Ele vai jogar e interagir com alguns espectadores no game Garena free fire, uma parceria do artista, no qual representa um importante personagem com o poder de cura. O DJ vai ainda conversar com alguns artistas de forma remota, mas manteve em sigilo os nomes dos convidados.





Essa é apenas a segunda live produzida por Alok durante a pandemia de COVID-19. Enquanto a primeira foi voltada para o público nacional – contando com remixes de Legião Urbana e Evidências –, o especial de hoje terá uma visão mais internacional naquilo que o DJ planeja para sua carreira em 2021.





Mesmo assim, Alok resolveu homenagear o rei de fim de ano da música brasileira, Roberto Carlos, e preparou um remix inédito da música Jesus Cristo. “Ele (Roberto Carlos) supercurtiu a ideia e me enviou o material com voz dele gravada na década de 70. A gravação até vazava um pouco de bateria, porque na época não tinha tanto isolamento. Foi muito interessante fazer”, descreve.





Depois de ouvir a primeira versão, Roberto Carlos sugeriu algumas alterações, acatadas pelo DJ. Segundo ele, era uma obrigação “pedir a bênção” e prestigiar o Rei justamente no ano em que o cantor não vai fazer seu especial de fim de ano devido à pandemia do novo coronavírus. “Foi incrível trabalhar com o Roberto. Ele, pra mim, é uma referência não só como artista, mas como ser humano, e não poderia deixar de homenageá-lo.” O repertório de Alive ainda inclui mais três músicas inéditas e mash-ups (mescla musical) de alguns clássicos nacionais.





SOLIDARIEDADE

O show celebra também o título de 5º melhor DJ do mundo – eleito pela revista britânica DJ Mag – conquistado por Alok neste ano. Essa é a maior marca alcançada por um brasileiro do gênero. “É muito legal saber que de alguma forma posso representar o Brasil. Esse é o ponto mais importante”, afirma.





Durante o especial, serão mobilizadas doações para a campanha Natal sem Fome (via QR Code). “O que me move é, de alguma forma, saber que tem muitas pessoas também fazendo com que esse mundo seja um lugar melhor. Às vezes, a gente acha que não vai mudar o mundo, mas vamos mudar o daquelas pessoas pra quem a gente tá contribuindo", defende Alok.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta





Especial de Fim de Ano – Alive

. Neste sábado (19), às 21h, no canal de Youtube do DJ Alok e no Multishow. Durante a transmissão, serão mobilizadas doações para a campanha Natal sem fome (via QR Code).