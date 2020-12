Caetano Veloso faz live neste sábado com músicas pedidas pelo público

CAETANO VELOSO

(foto: Fernando Young/DIVULGAÇÃO)



Caetano Veloso (foto) vai fazer mais uma live antes do Natal. Com o nome de Vai ter Natal, sua apresentação será neste sábado (19), transmitida ao vivo pelo YouTube do artista e, ao mesmo tempo, pelo Canal Like (530 da Claro) e pelo Canal do Cliente (500 da Claro). O baiano começa a tocar a partir das 21h, quando passa a apresentar o que tem chamado de "repertório surpresa", mas sem novidades. A lista vai incluir as músicas mais pedidas pelo público em suas redes sociais. Por meio da hashtag #LivedoCaetanodeNatal e de enquetes que serão colocadas no perfil do Instagram do compositor, o público começou a sugerir desde a semana passada os hits que queriam ouvir. Entre eles, já aparecem Alegria alegria, Luz do sol, Reconvexo, Odara, O leãozinho, Trem das cores e várias outras. O também já anunciou que vai incluir no repertório composições inéditas que devem compor o próximo álbum.





ALAÍDE COSTA CANTA WISNIK

(foto: Kazuo Kajihara/DIVULGAÇÃO )



Neste sábado (19), às 19h, o palco do Sesc Pinheiros recebe Alaíde Costa e José Miguel Wisnik (foto) na live Alaíde Costa canta José Miguel Wisnik. A cantora e o compositor fazem o show de lançamento de O anel – Alaíde Costa canta José Miguel Wisnik (Selo Sesc). O trabalho é composto de canções de Wisnik, algumas inéditas, a exemplo da faixa título, O anel, na qual o autor divide os vocais com a artista. O disco já disponível nas plataformas digitais de streaming e deve ganhar versão física entre maio e agosto de 2021. Transmissão pelo instagram.com/sescaovivo e youtube.com/sescsp.





SARAH BRIGHTMAN

(foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFO)



A cantora britânica Sarah Brightman (foto) fará sua primeira live, Uma sinfonia de Natal, que será internacionalmente transmitida neste sábado (20) em quatro horários diferentes ao redor do mundo – no Brasil, será às 21h30. A apresentação será especial: a cantora de 60 anos estará na igreja Christ Church Spitalfields, na capital inglesa, ladeada de uma orquestra, do coral do Trinity College, de outro especializado em canto gregoriano e ainda do cantor Aled Jones. Mas certamente o momento mais esperado será aquele em que Sarah vai se apresentar ao lado do compositor Andrew Lloyd Webber – eles atuarão juntos em Christmas dream, uma canção pouco conhecida, escrita por Webber e Tim Rice para o filme O dossiê de Odessa, que Ronald Neame dirigiu em 1974, com Jon Voight e Maximilian Schell. Informações e ingressos: www.store.sarahbrightman.com.





MARIA BETHÂNIA

SÉRIE

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)



A série Poesia e prosa com Maria Bethânia (foto) estreia neste sábado (19), às 20h45, na TV Cultura. Na produção, a cantora coloca em destaque, a partir de conversas descontraídas e afetivas, obras de grandes escritores brasileiros. Em quatro episódios, a primeira temporada traz Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Castro Alves. Além de contar com a participação de figuras como Paulo César Pinheiro, Chico Buarque e Jorge Mautner. No primeiro episódio, Bethânia conversa sobre Clarice Lispector com a professora Nádia Gotlib e com seu irmão Caetano Veloso. Os três falam sobre temas que entrelaçaram vida e obra de Clarice, sua identidade multifacetada, o gosto pelas entrelinhas, a delicadeza na percepção dos pequenos prazeres do mundo e a busca pelo absoluto na sua linguagem.





BERLINALE

ADIADO





A Berlinale, festival de cinema de Berlim que costuma acontecer no início de fevereiro, foi adiado para março, e a competição será on-line, devido à pandemia de COVID-19, conforme anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (18). A 71ª edição da Berlinale será em "duas etapas", com a competição on-line e uma cerimônia de entrega de prêmios em março. Também contará com projeções abertas ao público em junho.





HORA DO RECOMEÇO

O CAMINHO DE VOLTA





Estrelado por Ben Affleck, o filme O caminho de volta será exibido neste sábado (19), às 22h, no canal HBO. No longa, Jack Cunningham é um homem que enfrenta seus demônios ao aceitar treinar um time escolar de basquete. Quando o time começa a ganhar, a vida dele melhora, mas isso não parece o suficiente para salvá-lo. Também estão no elenco nomes como Michaela Watkins, Al Madrigal e Janina Gavankar. A direção é de Gavin O'Connor.





ÁGUA NA BOCA

RECEITAS





O GNT exibirá cinco episódios da série especial de fim de ano da confeiteira e youtuber Ju Ferraz para o Nhac GNT neste sábado (19), a partir das 17h. Entre as receitas ensinadas por ela, estão pratos como pernil de cordeiro com batatas assadas, tiramisú de chocotone, farofas natalinas, croquete de pernil e pudim de panetone.





ZIZI E LUIZA POSSI

SHOW NATALINO

(foto: Henrique Chendes/Sesc/Divulgação)



Com o tema “A grande história de Natal”, Zizi (foto) e Luiza Possi, mãe e filha, farão show neste sábado (19), a partir das 20h15, com transmissão no YouTube do Teatro Bradesco. As cantoras estarão acompanhas da atriz Erika Januza, que será a mestre de cerimônia, além de uma orquestra formada por 20 músicos independentes do cenário artístico de Curitiba. O Natal do Palácio Avenida, tradicional na capital paranaense, comemora 30 anos.





JEREMY BULLOCH

MORTE





O ator britânico Jeremy Bulloch, que interpretou o famoso caçador de recompensas Boba Fett nos filmes de Star Wars, morreu aos 75 anos na quinta-feira (18) no hospital de Tooting, no sul de Londres. Ele faleceu "após complicações de saúde, especialmente por vários anos com a doença de Parkinson", informou seu site.





HOMEM-ARANHA

NO ARANHAVERSO

(foto: Sony/Divulgação)



O Telecine Pipoca exibirá a animação Homem-Aranha no Aranhaverso (foto) neste domingo (20), às 20h. No filme, Miles é mordido por uma aranha radioativa que o transforma no Homem-Aranha. A situação se torna ainda mais surpreendente quando ele descobre que existe um multiverso e que outros heróis também estão em perigo.





NATAL DA REALEZA

CASTELOS BRINTÂNICOS





Em Por dentro dos castelos britânicos, a apresentadora Julie Montagu, viscondessa de Hinchingbrooke, abre as portas da propriedade rural da família, a Mapperton House, em Dorset, na Inglaterra, para mostrar os preparativos para o Natal. Da escolha da árvore à decoração, passando pelo cardápio e canções festivas, muitas das tradições natalinas se popularizaram no período Vitoriano – e um pouco dessa história é contada no episódio. O probrama vai ao ar neste sábado (19), às 22h, no Smithsonian Channel.