Maria Ribeiro apresenta a peça 'Pós F', de Fernanda Young, em BH

TEATRO

PÓS F





Devido a problemas particulares, a atriz Maria Ribeiro (foto) não pôde apresentar, em novembro, a peça Pós F, para além do masculino e do feminino, em BH. Mas neste sábado (19), às 21h, ela sobe ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete, para dar voz às personagens criadas por Fernanda Young. A montagem se baseia no livro que deu o Prêmio Jabuti à escritora três meses depois de sua morte inesperada, de parada cardíaca, no Sul de Minas. A direção é de Mika Lins.





O teatro abrirá as portas com capacidade reduzida, seguindo protocolos de saúde para combate à COVID-19. Entradas para a sessão presencial custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Live será transmitida ao vivo pela plataforma Eventim, com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Informações: www.eventim.com.br.





SERRA DA PIEDADE

FESTIVAL DE CORAIS

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



O FIC – Festival Internacional de Corais, Bandas, Congados & Orquestras será realizado neste sábado (19) e no domingo (20), na Ermida Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em Caeté, com transmissão ao vivo pela TV Horizonte. Hoje, a partir das 19h, as atrações serão o cantor e compositor Toninho Horta, além dos corais Banda Cantos de Minas e Ensaio Aberto, que interpretarão cantata de Natal sob a regência do maestro Lindomar Gomes. Em seguida, será a vez do multi-instrumentista senegalês Mamour Ba (foto). Amanhã, a partir das 13h, fazem show a dupla Cláudio Venturini e Telo Borges, o violeiro Chico Lobo, o Duo Eleonora e a cantora Gabby Cipriani.





LIVRO

O ABRAÇO





O contador de histórias ouro-pretano Marcelino Luciano Ramos lança o livro O abraço neste sábado (19), nas plataformas on-line da editora Aletria. Ilustrações são assinadas pela carioca Carolina Porto.





HIP-HOP

ON-LINE





O festival on-line Palco Hip-Hop apresenta neste sábado (19), às 20h, MCs Azzula, Monge e Paola Bracho, DJs Roger Dee e Pat Manoese, e seletiva de batalhas de danças urbanas e waacking. No domingo (20), às 19h, tem shows e final das batalhas de dança urbana, waacking e breaking. A programação será transmitida em https://www.youtube.com/user/palcohiphop e https://www.instagram.com/palcohiphop/.





SEMANA LITERÁRIA

ViDEOPASSEIO





Neste sábado (19), na programação da Semana Literária do Circuito Municipal de Cultura, será exibido, às 19h, BH anos 10: Videopasseio, do jornalista mineiro Artênius Daniel. A coletânea de registros de 2010 a 2019 é comentada por sete personagens da cultura urbana da capital mineira. A transmissão ocorrerá em youtube.com/canalfmc e facebook.com/circuitomunicipaldeculturabh.





GIRARTE

ENTRE PASSOS DE AMAR

(foto: Lidiane Matias/divulgação)



O Grupo de Pesquisa Girarte estreia Entre passos de amar (foto) neste sábado (19), às 20h, em seu canal no YouTube (https://bit.ly/3qw630H). Integrada pelos bailarinos Alan Resende, Fabiano Banna, Natália Barros, Marcus Diego e Tatiane Dias, a companhia se apresenta no palco do Centro Cultural Humberto Mauro, em Cataguases, com coreografias de Marcus Diego e Janaina Frade. A trilha sonora é assinada por Felipe Continentino, Flavia Goa, Helder Silva, Tumati, Thaylis Carneiro e Priscila Sandes.