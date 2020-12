Festival de Berlim fará edição virtual em março

Mariette Rissenbeek anunciou que Berlinale terá uma etapa em março e outra em junho de 2021 (foto: Tobias Schwarz/AFP %u2013 2018)

A Berlinale, festival de cinema de Berlim que geralmente é realizado no início de fevereiro, foi adiado para março de 2021. A competição ocorrerá no formato on-line devido à pandemia da COVID-19, anunciaram os organizadores do evento, na sexta-feira (18).





A 71ª Berlinale terá duas etapas: competição virtual e cerimônia de premiação, em março, e depois abrirá exibições ao público em junho, informaram os responsáveis pelo festival.





“Há a vontade enorme de nos vermos cara a cara novamente. A situação atual não permite um festival com presença física em fevereiro, mas, ao mesmo tempo, é importante dar à indústria cinematográfica um mercado no primeiro trimestre de 2021”, explicou Mariette Rissenbeek, diretora-executiva do evento.





“Com a mudança do formato do festival em 2021, poderemos proteger a saúde de todos os convidados e apoiar a retomada da indústria cinematográfica”, afirmou.





A exibição de filmes para o público ocorrerá em junho tanto em salas fechadas quanto em cinemas ao ar livre. Os organizadores haviam descartado um festival inteiramente virtual, como outros eventos do setor, já que exibições públicas são muito populares na capital alemã.





A Berlinale sempre se orgulhou das vendas de ingressos que organiza a cada ano para que o público possa assistir às exibições.





Este ano, o festival foi realizado em fevereiro, com presença de público e artistas pouco antes de vários eventos europeus serem afetados pela pandemia. A produção iraniana There is no evil, de Mohammad Rasoulof, levou o Urso de Ouro, o prêmio mais importante da Berlinale.





O longa foi rodado em segredo no Irã, mas o diretor não pôde comparecer à cerimônia porque cumpria prisão domiciliar em seu país. O longa brasileiro Todos os mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, também disputou o Leão de Ouro.





Tapete vermelho

O mundo do cinema teve que se adaptar à força durante a pandemia. Ficaram para trás os trajes elegantes, as estrelas desfilando e posando em tapetes vermelhos.





Na França, o Festival de Cannes foi totalmente cancelado, enquanto o Festival de Cinema de Toronto, no Canadá, o evento mais importante do mercado cinematográfico na América do Norte, aderiu ao formato virtual.





Já os festivais de San Sebastián, na Espanha, e de Veneza, na Itália, aproveitaram a estreita janela que se apresentou em setembro na Europa, antes da segunda onda da COVID-19, para realizar eventos presenciais, cercados de precauções.





Nos Estados Unidos, o Sundance Film Festival anunciou que fará exibições para o público em drive-ins e pequenos cinemas de todo o país, assim como sessões on-line.





No Brasil, os festivais de Gramado, no Rio Grande do Sul, realizado em setembro, e de Brasília, que ocorre neste fim de semana, também adotaram formato virtual, com filmes exibidos pelo Canal Brasil.