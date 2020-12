Quadro de Tarsila do Amaral bate recorde em leilão, a R$ 57,5 milhões

Arrematada por R$ 57,5 milhões, a tela A caipirinha, de Tarsila do Amaral, bate recorde em leilão organizado no Brasil (foto: DIVULGAÇÃO/SITE TARSILA DO AMARAL )

Tarsila do Amaral (1886-1973) já é a artista mais cara do Brasil. O leilão de sua tela modernista A caipirinha, de 1923, cujo lance inicial era de R$ 47,5 milhões, fez sua cotação disparar no pregão da Bolsa de Arte, comandado por Jones Bergamin. A tela, vendida para um colecionador brasileiro, foi disputada por três pessoas, teve 19 lances e alcançou o estratosférico valor de R$ 57,5 milhões, inferior ao seu recorde no exterior, o da tela A lua (1928), vendida para o Museu de Arte Moderna de Nova York no ano passado por US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões). Nunca uma obra de arte brasileira alcançou esse preço. Os maiores valores registrados até hoje foram de obras assinadas por Guignard e Lygia Clark. O primeiro chegou a R$ 5,7 milhões com Vaso de flores, em 2015. Lygia Clark teve sua Superfície modulada nº 4 arrematada por R$ 5,3 milhões em 2013 (valores não corrigidos pela inflação).





Mais recentemente, uma tela menos conhecida de Tarsila, também do período modernista, foi colocada à venda por US$ 7 milhões (cerca de R$ 36 milhões), numa feira on-line internacional. Desde 1995, sua cotação no mercado não parou de subir. Naquele ano, o empresário argentino Eduardo Costantini comprou a mais conhecida tela de seu período antropofágico, Abaporu (1928), por US$ 1,3 milhão num leilão em Nova York. A pintura foi vista pela última vez no Brasil na exposição Tarsila popular, no Masp, que recebeu 400 mil visitantes.





Depois de percalços jurídicos, o leilão de A caipirinha (um óleo de 60cm x 81cm) foi, afinal, realizado. A pintura é alvo de disputa judicial entre Carlos Eduardo Schahin, filho do empresário Salim Taufic Schahin, envolvido na operação Lava-Jato, e os 12 bancos a quem seu pai deve. A venda do quadro ajudaria a pagar essa dívida. No entanto, Carlos Eduardo alega que a obra foi vendida a ele pelo pai em 2012, por R$ 240 mil. Os credores questionaram a legitimidade da operação.





O advogado de Carlos Eduardo Schahin, Márcio Casado, entrou com medida cautelar para impedir o leilão. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou. Mas determinou que o valor obtido não irá imediatamente para os bancos credores, ficando numa conta específica até o fim desse processo judicial e que o comprador precisa ser notificado de que o julgamento final pode reverter o entendimento atual.





Sob a guarda inicial de Olívia Guedes Penteado, primeira proprietária da tela e mecenas dos modernistas, a pintura foi herdada por sua filha, Carolina Penteado da Silva Teles e, posteriormente, comprada pelo empresário Salim Taufic Schahin. Há poucas obras do período modernista de Tarsila disponíveis no mercado e poucos colecionadores têm uma tela da artista de importância histórica comparável a essa pintura, realizada em Paris um ano após a Semana de Arte Moderna de 1922.





REFERÊNCIA

Esse é um quadro considerado pela artista uma de suas melhores pinturas do período modernista. Tarsila, em 1923, estudava pintura com os cubistas em Paris – e A caipirinha reafirma a influência de Léger na composição – quando escreveu uma carta aos pais comunicando sua intenção de registrar numa tela suas lembranças de infância na fazenda. “Quero, na arte, ser a caipirinha de São Bernardo, brincando com bonecas no mato, como no último quadro que estou pintando”.





Os mais mais





Valor em milhões





R$ 57,5

A caipirinha – Tarsila do Amaral





R$ 5,7

Vaso de flores – Guignard





R$ 5,3

Superfície modular nº 4 – Lygia Clark