Alok investe no mercado chinês em nova fase da carreira

O DJ Alok se prepara para expandir a carreira internacional até o outro lado do mundo. Depois de atingir 5 bilhões de reproduções em suas músicas no Spotify e lançar a canção "All by myself", em parceria com os britânicos Ellie Goulding e o DJ Sigala, o artista tem planos para trabalhos no continente asiático, especialmente na China.

“O mercado chinês não era algo que eu imaginava para os próximos anos. Com o país se reabrindo, virou um local que vou desenvolver alguns projetos. Tenho acompanhado, e está bem frutífero”, revelou em entrevista exclusiva ao Estado de Minas. Para o DJ, a China é um “lugar fascinante e cheio de potências sonoras”.

Em 2018, Alok fez uma turnê na China com 15 apresentações, com uma plateia de mais de 45 mil pessoas em cada show. “Já estive por lá [China] algumas vezes e consigo perceber a diferença cada vez que visito o país. Antes era um mercado bastante restrito”, conta.

O DJ está com shows marcados pela Ásia, mas sem datas em cidades chinesas, por causa da restrição do governo a artistas estrangeiros, exigindo que eles fiquem em isolamento por dez dias. “Como o país ficou muito tempo fechado, sem receber turistas, isso fez eclodir novos talentos musicais. Hoje tem muitos DJs chineses”, afirma.

Apesar das restrições, Alok conta que se sente “bastante querido” na China. “Lembro de ficar admirado em ter conseguido chegar lá e ver meu nome nos outdoors”, comenta. O DJ afirma que os fãs chineses são diferentes do público brasileiro. “Por exemplo, na hora de pedir uma foto ou autógrafo, eles esperam a gente chamar ou autorizar para vir”, comenta.

Alok explica que o investimento na Ásia não estava em seu planejamento original, mas está “surfando na onda”, conforme a resposta do mercado. Por isso, o continente terá uma “atenção maior nos projetos artísticos nos próximos anos”.

Parcerias internacionais



A música "All by myself'' é o carro-chefe para a nova fase da carreira internacional dele. O trabalho foi lançado no último dia 7 de outubro e já superou a marca de 6 milhões de plays. O artista brasileiro pretende gravar um videoclipe para a canção no Brasil.

“As histórias por trás de cada uma das músicas que faço são curiosas”, brincou o DJ. E com ‘All by myself’ não poderia ser diferente. A canção começou a ser idealizada em 2021, quando a pessoa responsável pela estratégia dos lançamentos internacionais de Alok recebeu uma capela com o vocal da Ellie.

“Eu comecei a trabalhar em cima disso, mas parei, achei que não estava ficando da forma que gostaria. Tempos depois, revendo meus arquivos eu me deparei com a música novamente”, contou o DJ.

Foi então que ele teve a ideia de usar a melodia da música ‘Enjoy the silence', do Depeche Mode, no trabalho, já que gosta muito da canção. “Achei que ficou perfeito”, disse. Logo depois, Alok conseguiu os direitos autorais para usar o sample em ‘All by myself’ e começou a remixar.

A música do DJ brasileiro foi inspirada na comunicação interpessoal das pessoas durante a pandemia. Até o processo de criação e produção com Ellie e Sigala foi online. “Tínhamos um grupo de WhatsApp, mas muito se deu na troca de emails”, contou Alok.

O brasileiro foi “modulando” partes da canção para que os parceiros também ficassem satisfeitos com o trabalho final. “Foi um processo leve, tranquilo”, pontuou. O DJ conta que o Sigala “somou” no processo de mixar o sample de “Enjoy the silence” na batida de “All by myself”.

A canção será o foco do trabalho do artista nos próximos meses. “É uma música que tem potencial mundial, tem o pop da Ellie, mas tem o eletrônico meu e do Sigala”, afirma.

“Uma coisa interessante foi a Ellie dar a liberdade para fazermos algo com uma pegada mais eletrônica mesmo, acho que pela experiência dela em trabalho com outros DJs”, revelou. A britânica já trabalhou com Calvin Harris, por exemplo, no hit “Outside”, e Major Lazer em “Powerful”.

Alok afirma que uma apresentação ao vivo com os três artistas é difícil de acontecer, mas pode virar realidade, a depender do desempenho da música.