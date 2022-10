Protagonista de "Marte Um" faz vaquinha para lançar o filme nos EUA

Cícero Lucas como Deivinho em cena de "Marte Um" (foto: Embaúba Filmes/Divulgação)

O ator mirim Cícero Lucas, que deu vida ao Deivinho em “Marte Um”, lançou uma campanha de financiamento coletivo no site Vakinha no intuito de conseguir arcar com as despesas dos eventos de lançamento do longa nos EUA. A meta é arrecadar R$ 20 mil. As doações podem ser de qualquer valor e são feitas via Pix.