Com a presença de personalidades, 'Marte Um' lota Cine Santa Tereza

Escolhido como representante brasileiro para concorrer a uma vaga no Oscar, o longa-metragem mineiro "Marte Um" vem sendo exibido em sessões gratuitas em Belo Horizonte. Só nesta terça-feira (27/9), foram duas, destinadas a 122 pessoas, cada, no Cine Santa Tereza, na Região Leste.



O local recebeu figuras públicas, como a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), a deputada federal Áurea Carolina (PSOL), e Manuela d'Ávila, da equipe de campanha de Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas.



"É uma alegria imensa apresentar o filme em mais uma sessão lotada. ‘Marte Um’ está chegando a lugares inimagináveis”, afirmou o diretor do filme, Gabriel Martins.







‘Marte Um’





O filme acompanha o dia a dia dos Martins, família negra de classe média baixa que vive na periferia. Entre trabalho, sonho e trauma, os personagens convivem em um Brasil tensionado por mudanças.



A obra foi pré-selecionada para concorrer à categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar.



A mãe, a diarista Tércia (Rejane Faria), cuida da casa enquanto passa por crises de angústia. O pai, Wellington (Carlos Francisco), é cruzeirense fanático e quer ver o filho se tornar jogador de futebol profissional. A primogênita Eunice (Camilla Damião) tem um novo amor, mas teme assumi-lo para a família. E o caçula Deivinho (Cícero Lucas) sonha em "colonizar" Marte.



O longa foi exibido de forma gratuita, no último mês, na 16ª Mostra Internacional Cine BH e na 2ª Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte.



"Fico imensamente grato com a receptividade que o filme tem em BH, a forma com que as pessoas tem acolhido o filme e trazido para si essa campanha. É importante que todo mundo ajude, divulgue, nos ajude a manter o filme rodando", diz o ator Carlos Francisco, que interpreta Wellington.



Oscar



Escrito e dirigido pelo mineiro Gabriel Martins, o longa foi produzido pela Filmes de Plástico, criada em Contagem e hoje sediada em Belo Horizonte, a partir de edital de ação afirmativa de baixo orçamento lançado em 2016. Rodado em Contagem, Belo Horizonte e Nova Lima, o longa tem equipe e elenco majoritariamente formados por técnicos e artistas pretos.



Escolhido para representar o Brasil no Oscar, o filme terá uma longa batalha pela frente. Em 21 de dezembro, a organização do prêmio divulgará a lista prévia de selecionados. O anúncio dos indicados será em 24 de janeiro de 2023, e a cerimônia está marcada para 12 de março de 2023.



Segundo a Filmes de Plástico, o longa já tem mais de 50 mil espectadores nos cinemas, há cinco semanas em cartaz. Há sessões em todas as regiões do Brasil, e, em Belo Horizonte, o filme está em exibição no Una Cine Belas Artes, no Cineart Shopping Cidade, no Cinemark Pátio Savassi e no Cinema do Centro Cultural Unimed Minas.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata