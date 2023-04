Cantora cancela show nos EUA após ameaça de bomba: 'Cuidem-se'

Sabrina Carpenter pede desculpas aos fãs que aguardavam seu show que precisou ser cancelado de última hora (foto: Reprodução/Instagram) Os fãs da cantora Sabrina Carpenter tinham um encontro com ela em Portland, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (10/4), mas o show foi cancelado de última hora. A produção e polícia informaram pouco antes de a artista subir ao palco que houve uma ameaça de bomba a um local próximo e, por isso, eles concordaram em cancelar a apresentação. A estrela se pronunciou nas redes sociais sobre o caso.









Apesar da ameaça não ter sido direcionada para o local onde o show realmente aconteceria, eles decidiram cancelar a apresentação como medida de segurança. “Embora a ameaça não tenha sido dirigida especificamente ao Auditório Keller, Sabrina e os organizadores do evento concordaram que, por precaução, o show seria cancelado. Foram tomadas medidas para garantir que o público saísse do local com calma, rapidez e segurança”, informaram.





Preocupada com os fãs, a cantora também emitiu um comunicado nas redes sociais e pediu que todos se dirigissem de volta para casa em segurança. “Portland – eu não posso dizer o quanto isso parte meu coração, esta é a última coisa que eu queria fazer, mas devido a circunstâncias imprevistas, não poderemos nos apresentar essa noite”, escreveu Sabrina.





Ela ainda informou que os fãs receberão o reembolso do show e sua equipe está fazendo o possível para agendar uma nova data para a apresentação na cidade. “Por favor, cuidem-se e voltem para casa em segurança! Sinto muito. Eu te amo muito”, disse.