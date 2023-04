Instituto Moreira Salles disponibiliza 10 mil fotos em domínio público

As imagens disponibilizadas ajudam a contar história do Brasil (foto: Reprodução / site Instituto Moreira Salles)

Os amantes de arte têm cerca de 10 mil motivos para comemorar. Esse é o número de imagens disponível para download gratuito no acervo fotográfico e iconográfico em domínio público do Instituto Moreira Salles.

A maior parte das imagens são fotografias, mas também existem gravuras, desenhos e pinturas no acervo. As obras foram produzidas entre o século XVI e as três primeiras décadas do século XX por artistas como Marc Ferrez, Georges Leuzinger, Revert Henrique Klumb, Augusto Malta, Charles Landseer, Jean-Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas, J. Carlos e outros.

O acervo inclui obras que mostram paisagens urbanas e naturais, retratos, expedições, trabalho de pessoas escravizadas, povos indígenas e originários, desenvolvimento urbano, arquitetura, manifestações populares, política e cartografia.

Como baixar as imagens

Para fazer o download das imagens acesse o site do Instituto Moreira Salles, clique em “acervo” e, depois, em “procure no acervo”. Depois de fazer sua pesquisa, clique na imagem disponível em domínio e, em seguida, em download.

Na hora de usar as imagens, é preciso incluir os créditos, citando o nome do autor, seguido de “Acervo Instituto Moreira Salles”.

Ao todo , o acervo da instituição tem cerca de 40 mil fotografias e 1.800 imagens de iconografia, que incluem gravuras e pinturas. O acervo também inclui a descrição de 50 mil itens de literatura, dos quais 9 mil digitalizados, além de 30 mil obras da biblioteca e 10 mil fonogramas.