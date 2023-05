Sam Smith abandona show após problemas com a voz; entenda

677

Sam Smith percebe problemas na voz durante show e abandona palco (foto: Paul Bergen / ANP / AFP) Sam Smith deixou os fãs preocupados na noite dessa quarta-feira (24/5), após abandonar um show no início da apresentação em Manchester, na Inglaterra. Na quarta canção, a estrela saiu do palco e não retornou mais.

Nas redes sociais, elu (que se identifica com a identidade não binária) se explicou e contou que notou alguns problemas com sua voz e pediu desculpas ao público que esteve presente no local.









"Queridos sailors (marinheiros, na tradução, como são chamados os fãs do cantor), eu sinceramente não sei o que dizer. Lutei contra um vírus há algumas semanas e, desde então, tenho viajado pela Europa e feito shows incríveis. Eu me senti bem durante os ensaios de hoje e estava super feliz para entregar um show maravilhoso em Manchester, com uma surpresa no final", escreveu.





Segundo Sam, quando percebeu que algo estava errado, tentou se recuperar. No entanto, não foi possível e por isso precisou cancelar. “Na terceira música, notei algo de errado com a minha voz. Rezei para que fosse apenas a minha voz se aquecendo para o show, mas, na quarta música, eu senti que alguma coisa realmente estava errada. Eu saí do palco e tentei de tudo para recuperar a minha voz, mas não consegui”, disse.





Sam, então, pediu desculpas aos fãs que aguardavam ansiosos pelo show. “Estou de coração partido por não ter finalizado o show para vocês. Eu amo todos vocês. Me desculpem, me desculpem, me desculpem", lamentou.

Veja os vídeos:

Sam smith show in Manchester has been cancelled due to their voice - hope everything is okay @samsmith #samsmith #aoarena #manchesterarena pic.twitter.com/HYP9dIz4JV %u2014 William Byrne %uD83C%uDF39%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDFA (@williambyrne_) May 24, 2023

Sam smith powercut at Manchester arena has now been CANCELLED due to a problem with his voice pic.twitter.com/0z4LCB6G2z %u2014 SI (@simonsaysrelax) May 24, 2023



Shows cancelados

Após a justificativa, Sam também compartilhou que os próximos shows serão cancelados. “Devido a problemas vocais durante a apresentação de Manchester na noite passada, infelizmente cancelamos os shows de Sam Smith em Birmingham e Glasgow. Os reembolsos estarão disponíveis para todas as três datas: Manchester, Birmingham e Glasgow”, anunciou.





“Um porta-voz disse: Os médicos aconselham que devido a uma lesão nas cordas vocais, Sam deve ter repouso completo. Sam está com o coração partido por ter cancelado estes shows, mas os médicos disseram que, se continuar a cantar, poderá causar danos permanentes à sua voz. Se Sam descansar, poderá voltar a cantar novamente", concluiu.