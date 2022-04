Lázaro Ramos fala sobre seu filme que coloca questões sociais em debate

Ator, escritor e, agora, diretor participará ao vivo do programa de entrevista nesta segunda (foto: Pedro Napolinario/DIVULGAÇÃO)

O ator e diretor Lázaro Ramos é o entrevistado do "Roda viva" desta segunda-feira (11/4), às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. Depois de fazer sucesso no teatro, cinema e televisão como ator, Lázaro agora estreia como diretor no filme "Medida provisória", que chega aos cinemas na próxima quinta (14/5). O longa retrata um Brasil governado por um regime opressor, que decide obrigar os cidadãos negros a voltarem para a África, como uma suposta reparação dos tempos da escravidão. Mas nem todos aceitam essa ordem e, a partir desse conflito, a produção coloca em debate questões sociais, num enredo que mistura drama e suspense.





Seu Jorge, Taís Araújo, Adriana Esteves, Emicida e Alfred Enoch – conhecido por sua participação em “Harry Porter” – estão no elenco de “Medida provisória”. Lázaro também é dublador e escritor de literatura infantil. Ele começou ainda menino no teatro e, aos 15 anos, já fazia parte do Grupo Olodum, em Salvador. Mais tarde, no cinema, teve papéis de destaque em “Madame Satã” e “O homem que copiava”. Na TV, esteve nas minisséries “Pastores da noite” e “Sexo frágil”, além de apresentar vários quadros no “Fantástico”, na Globo. Lázaro é ainda dublador e escritor de literatura infantil. O “Roda viva” é apresentado por Vera Magalhães.