Lázaro Ramos estreia como diretor com drama racial distópico

Ator e escritor, Lázaro Ramos tem exibido com sucesso seu filme de estreia como diretor em festivais (foto: Divulgação)

Ator, escritor de livros (inclusive infantis), Lázaro Ramos é agora também diretor de cinema. O longa “Medida provisória”, primeiro que leva sua assinatura na direção, tem rodado festivais conquistando público e crítica e deve estrear no circuito comercial ainda neste ano. Ator, escritor de livros (inclusive infantis), Lázaro Ramos é agora tambémde cinema. O longa “”, primeiro que leva sua assinatura na direção, tem rodado festivais conquistando público e crítica e deve estrear no circuito comercial ainda neste ano.









Com roteiro do próprio Lázaro e de Lusa Silvestre e Elisio Lopes Jr., é baseado na peça “Namíbia, não!”, de Aldri Anunciação, que participou da adaptação do roteiro e também atua no longa.





“Medida provisória'' é um drama que mostra a força e resiliência da população negra brasileira. A história se passa em um futuro distópico, quando o governo baixa uma medida provisória ordenando todos os cidadãos negros a irem para a África, uma forma de, afirma o mandatário do país, fazer com que essas pessoas voltem às suas origens e uma injustiça histórica seja reparada.





Para que o plano governamental tenha resultado, a medida será seguida à risca e as pessoas não têm escolha, são levadas à força, arrancadas de onde estiverem para cumprir a ordem. No entanto, a polícia não pode invadir casas para cumprir e executar o mandado.





Daí que os primos Antonio (Enoch) e André (Seu Jorge) se valem disso e se recusam a sair de um apartamento. E será nesses momentos de refúgio que eles vão discorrer e debater questões sociais e raciais, em busca de mudanças para o país.