Longa sobre racismo que venceu o Festival do Rio está na Netflix

Cena de 'M-8 - Quando a morte socorre a vida', de Jefferson De (foto: Vantoen Pereira Jr./divulgação)



Vencedor por voto popular na categoria melhor filme de ficção do Festival do Rio de 2019, o filme ''M-8 – Quando a morte socorre a vida'', do cineasta Jeferson De, está disponível no catálogo da Netflix. No longa, Maurício (Juan Paiva) é um calouro da prestigiada Universidade Federal de Medicina e filho de Cida (Mariana Nunes), uma auxiliar de enfermagem.