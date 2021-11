Taís Araújo, Mano Brown e Lázaro Ramos exigem espaço para o artista negro

MC do Racionais (C) e atores destacam a importância para a arte brasileira do discurso vindo dos negros (foto: Jef Delgado/Spotify )





Taís Araújo e Lázaro Ramos são os convidados de Mano Brown no episódio desta quinta-feira (4/11) do podcast “Mano a mano”, disponível gratuitamente no Spotify. No bate-papo, eles falam sobre carreira, família, amor e educação, além de debater o protagonismo negro na arte.

"Faltam criadores negros, escritores, vivências negras, diretores. A partir do momento em que é essa galera que está pensando as narrativas é que tem o povo preto ali. Acho que a mudança vai partir desse lugar. Tem um lugar identitário da criação negra que precisa ser muito explorado. Existem esses profissionais, eles estão no mercado, mas a gente precisa que eles tenham oportunidade de trabalho", afirmou Taís Araújo durante a entrevista.





Mano Brown, por sua vez, ressalta a necessidade de abrir portas para a nova geração de criadores e artistas que contam histórias que foram silenciadas.

"Seria criar um universo para inserir aquela rapaziada que está chegando. Se não temos brancos em papéis de liderança com sensibilidade suficiente para entender o povo do qual eles vêm, o que eles tão fazendo lá?", questiona Brown, autor de ''Negro drama'', uma das canções brasileiras mais contundentes sobre o racismo no país.

"Meu desejo, a minha ambição, era ter o poder da caneta do contrato. Era isso que eu queria, e foi por isso que eu mudei de vida (…). O projeto é este: abrir esses espaços, contar essas histórias, captar esses talentos todos pra falar de uma coisa que já deveria ser falada há muito tempo", destacou Lázaro Ramos.