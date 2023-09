677

Selton Mello empresta sua voz ao detetive cego de 'França e o labirinto', atormentado por um serial killer Spotify/reprodução

Selton Mello sempre foi um artista da voz. Se o sotaque carioca do mineiro nascido em Passos é hoje tão reconhecível para qualquer brasileiro, não custa lembrar que ele debutou cantando num programa de calouros.

Seus primeiros créditos vão para os personagens em novelas, mas seu trabalho de dublagem remonta aos anos 1980, com a “Turma do Charlie Brown”, passando por personagens que praticamente cocriou, como o Kuzco de “A nova onda do imperador”. Agora, ele empresta a voz para Nelson França, o detetive protagonista do podcast ficcional “França e o labirinto”, em 13 episódios.





Mais que dar carisma ao detetive (beberrão, raciocínio rápido, irônico e malandro), algo definitivo para boas histórias policiais, Selton é o centro do programa. É em sua pele que o ouvinte deve mergulhar, após botar um bom fone de ouvido e fechar os olhos. Afinal, França é um detetive cego.



Não por acaso ele vai seguir um trágico fio de Ariadne que desemboca nas artimanhas de um serial killer que ele prendeu há 20 anos. Se o tormento do personagem se refletirá pela violência das ações e pela dúvida constante sobre o caso, para nós, o som será o instrumento de tortura.

Mix de Rio e SP

“França e o labirinto”, ouviremos, é sobre um homem e seus erros. Aos poucos, sabemos que são muitos.

Estamos num Brasil próximo ao nosso, no qual os criadores da série – a turma do portal Jovem Nerd, Deive Pazos e Alexandre Ottoni na direção, Fábio Yabu e Leonel Caldela no roteiro – costuram elementos de São Paulo e Rio de Janeiro na mesma cidade um tanto mítica e sombria.



Há penitenciárias e delegados tipicamente cariocas, como Noronha (Jorge Lucas), que parecem ter saído de um “Tropa de elite”. Ao mesmo tempo, trens barulhentos agitam o centro de uma cidade tomado pela cracolândia, representando a brutalidade paulistana.



No meio disso, o labirinto do Minotauro grego não demora para aparecer como metáfora de uma trama sobre criadores e criaturas – de maneira até mastigada demais, o que tira um pouco da graça e do desafio do quebra-cabeça.



Do outro lado da caixa de som, o próprio labirinto auditivo do ouvinte será atormentado. A série impressiona pela exploração narrativa do áudio binaural, ou 3D, que constrói todo o espaço de cena pelo som.



Na pele de Nelson, o ouvinte será testemunha de tudo a seu redor: a respiração do seu cão-guia, Bonaparte; os carinhos reticentes de Angela (Maíra Goes), policial de quem Nelson se separou há pouco; Omar Hassot (no brilhante vozeirão de Luiz Carlos Persy), jornalista que enriqueceu com o true crime; além do terrível assassino Edgar Rosa, que vai atormentar o detetive de todas as formas.



É um painel que, no fundo de tanta poluição sonora, ecoa os versos de Walter Franco. “O vão dos olhos, a visão”, dizia ele em “Animal sentimental”, como a propor acesso a uma nova consciência por meio da música. Franco também compôs “Cabeça”, música que incomodava seus ouvintes em um protoaudio 3D repetindo “essa cabeça saiba que ela pode explodir” – isso no início dos anos 1970.



Afinal, o mérito não está na simples incorporação de uma nova tecnologia, mas no uso disso como dispositivo sensorial – algo que o cinema, por exemplo, nunca soube fazer com o 3D, à exceção de Godard.

Espanto e violência

Os melhores episódios, que variam entre 15 e 40 minutos cada, são de fato aqueles em que os espantos do personagem coincidem com os do ouvinte, já que somos testemunhas de todos os passos da história e não há nenhuma trilha sonora para nos manipular.



Sendo um noir, esses incômodos ocorrerão pela chave da violência: no início da trama, Nelson será asfixiado numa prisão por mais de três minutos; depois, se mete na cracolândia para tentar plantar escuta num orelhão e acaba sendo humilhado pelos traficantes.



Há outros exemplos, que devem ser guardados para evitar spoilers, momentos de virtuosismo em que, como França, teremos dúvidas sobre a realidade, a própria natureza dos crimes e a inclinação moral das personagens.

O ouvinte, na pele de um deficiente visual, é entupido de sons altos, gritaria e degradações de toda sorte.

Quando não é só uma prova de como o som pode torturar, “França e o labirinto” contempla a sordidez humana, equilibrando seu roteiro em mensagens dúbias, entre a violência noir (conservadora) e pitadas um tanto forçadas de agenda progressista – Nelson é humanista, mesmo que um péssimo passageiro de Uber.



Há pontos fracos como história detetivesca, mas, em contrapartida, acerta ao investir em tempos mortos, que não raro mostram as sutilezas da trama – como as visitas de Angela ao apartamento bagunçado de Nelson, os papos rápidos com o porteiro ou diálogos longos e sem grandes pretensões, fundamentais para dar humanidade a todos os personagens.



“França e o labirinto” foi criado para ser devorado. E deve, é mesmo um bom podcast para matar num final de semana. Pena que a autoconfiança no sucesso do programa encomenda, automaticamente, uma segunda temporada. Ficam pontas soltas, algumas de propósito, que mostram como “França e o labirinto” poderá ser um produto ainda mais complexo.

“FRANÇA E O LABIRINTO”

De Fábio Yabu e Leonel Caldela. Direção de Alexandre Ottoni e Deive Pazos. Com Selton Mello, Maíra Góes e Luiz Carlos Persy. Podcast disponível no Spotify.