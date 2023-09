677

Manu Ferraz é dona do restaurante A Baianeira, em São Paulo, e aposta na 'comida popular brasileira' Globoplay/Divulgação

Nascida em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, Manuelle Ferraz foi criada em uma família de cozinheiras, mas foi a rebeldia que fez com que ela dedicasse a vida à gastronomia. Hoje, aos 40 anos, a mineira é dona de dois restaurantes na cidade de São Paulo, que exploram a cozinha popular e reinventam pratos do cotidiano dos brasileiros. Agora, a chef dá novo passo na carreira ao se tornar jurada do programa"The taste Brasil", que estreia nesta terça (26/9), às 18h, no Globoplay, e às 22h30, no GNT.









Apesar de ter sido “criada na cozinha”, Manu Ferraz, como é conhecida, deixou a cidade natal na divisa entre Minas Gerais e Bahia para estudar direito em BH. Chegou a trabalhar no Tribunal de Contas do Estado, mas não estava feliz.





Rebelde, decidiu se reconectar com a primeira paixão da vida: a culinária. “Larguei tudo no meu primeiro grito de liberdade”, lembra. Manu, então, se inscreveu no curso de gastronomia do Senac, ainda em BH.

Ela estudou e cozinhou muito, principalmente para os amigos. Apaixonou-se ainda mais pela gastronomia e decidiu pegar o primeiro voo para Nova York.

É importante dar atenção à necessidade de vir uma mulher que fala de cozinha popular e de empreendedorismo. Não chamaria de novidade, mas de quebra de paradigmas Manu Ferraz, cozinheira



Brasilidade

De volta ao Brasil, deixou Minas – fisicamente, porque carrega no coração e na vida sua terra natal – e foi para São Paulo. “Comecei a me conectar com nossas raízes e toda essa brasilidade que hoje, mesmo de forma distinta, resume toda a minha cozinha”, diz.





Manu cozinha o que chama de comida popular brasileira. “Decidi me entregar a essa paixão, à coisa que me fez querer ser cozinheira: contar histórias através da comida.” Assim surgiu A Baianeira, seu primeiro restaurante, em 2014. Naquele momento, ela havia percebido eu que não conseguia dividir, nos pratos e na vida, o Sudeste do Nordeste do Brasil.





“Apesar de geograficamente Almenara estar em Minas, temos muita influência da Bahia. Aí surge uma terceira cultura, que eu denomino de baianeira. Ela me confere identidade e, cozinhando com seus ingredientes, eu me conecto com os lugares de onde vim”, explica Manu.





E acrescenta: “Começo a minha cozinha falando do Vale do Jequitinhonha, só que quanto mais eu me aprofundo nesse meu interior, eu vou entendendo que, na verdade, eu estava o tempo todo falando de Brasil”.





A cozinheira, como prefere ser chamada em vez de chef, será jurada ao lado de Manu Buffara, eleita a melhor chef mulher da América Latina em 2022, e dos veteranos Felipe Bronze e Claude Troisgros, na nova temporada do “The taste Brasil”.





“Vamos conduzir caminhos e encorajar os participantes. No final, acredito numa coisa: só dá para ser o que você é”, diz.

Comida é emoção

Manu deseja que os participantes saiam do programa com olhar diferente para a culinária brasileira. “Quero que se emocionem ao sentir o sabor da comida.”





Sobre a sua presença no “The taste Brasil”, ressalta: “É importante dar atenção à necessidade de vir uma mulher que fala de cozinha popular e de empreendedorismo. Não chamaria de novidade, mas de quebra de paradigmas, que desmistifica, empodera e quebra barreiras. Sou o reflexo de todas as cozinheiras do interior.”

THE TASTE BRASIL 2023

Estreia nesta terça (26/9), às 18h, no Globoplay; e às 22h30, no GNT









*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro