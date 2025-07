Mega-Sena acumula e vai a R$ 46 milhões; 1 aposta da Grande BH acerta quina

Subeditor do portal UAI

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (12/7), o concurso 2887 da Mega-Sena, que teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 29 - 30 - 50 - 53 - 57. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena não teve ganhadores, e o prêmio, que era de R$ 38,6 milhões, acumulou e vai a R$ 46 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (15/7). Confira os resultados das loterias deste sábado.

Para a quina, 39 apostas acertaram cinco números, e cada ganhador recebe R$ 96.688,72. Uma delas é de Contagem, na Grande BH.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.