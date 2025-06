Os cariocas da Nova Orquestra trazem seu concerto dançante a BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Uma orquestra que não toca Ravel e Stravinsky nem muito menos Bach e Mozart. Essa é a proposta da Nova Orquestra, criada no Rio de Janeiro, em 2019, pelos empresários João Magalhães e Mateus Simões.



Sócios com mais de uma década de experiência no showbiz, eles identificaram uma lacuna no mercado para uma orquestra inteiramente dedicada à música popular e decidiram investir nessa ideia. “Percebemos que esse tipo de repertório funcionava. O público adora”, comenta João.



O grupo estreou se apresentando para mais de cem mil pessoas, com trilhas sonoras de clássicos dos jogos na Game XP, um dos maiores eventos de cultura geek do país. Desde então, o repertório da Nova Orquestra já incluiu músicas de Rita Lee, Los Hermanos, David Bowie e até os maiores sucessos do pagode dos anos 1990.



A formação também participou de megaeventos como o Rock in Rio e o Réveillon de Copacabana. Neste fim de semana, o grupo se apresenta em Nova Lima, no sábado (14/6), com ingressos esgotados, e em Belo Horizonte, no Minascentro, no domingo (15/6), com um tributo a Michael Jackson.



No setlist, sucessos do Rei do Pop de diferentes fases da carreira. De “I want you back”, dos tempos com os Jackson Five, às clássicas “Thriller” e “Billie Jean”, até o hit que ganhou clipe no Pelourinho, “They don’t care about us”.



Batizado de “Moonwalk”, o espetáculo conta com 35 instrumentistas e tem aproximadamente 115 minutos de duração. Os ingressos para a apresentação na capital mineira estão à venda por preços populares: R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira. Pela primeira vez na história do grupo, duas backing vocals acompanham a apresentação, cantando os refrões das canções.



“Michael é um artista que todo mundo gosta. Não tem uma pessoa que não saiba cantar uma música dele ou que nunca tenha dançado ao som dele. Ele é universal. É lindo ver uma orquestra tocando esse repertório justamente por conta dessa abrangência”, diz João.



Renovação de plateia

Ele conta que a ideia da Nova Orquestra nasceu de conversas sobre teatros vazios e da necessidade de renovar o público das orquestras tradicionais. “A gente via muitos idosos nos concertos, mas os jovens quase nunca apareciam”, afirma.



Segundo João, o repertório popular é uma excelente porta de entrada para o universo da música de concerto, e essa abertura vai além do que se toca no palco. Trata-se também de naturalizar a relação que o público tem com os instrumentos sinfônicos.



“Não é só sobre o repertório, mas sobre todo o comportamento esperado do público em uma sala de concerto tradicional. Em alguns teatros, você só pode entrar de calça social, não pode aplaudir no meio de um solo”, observa. “A gente trata a Nova Orquestra como se fosse uma banda. É um show de música.”



“No nosso concerto, você pode ir ao bar a qualquer momento, tomar uma cerveja, levantar, dançar, bater palmas. Pode fazer o que quiser. Na plateia tem de tudo: gente mais velha, mais nova, criança, adulto, casal...”, afirma ele, que trabalhou com a Banda do Mar e Gabriel o Pensador, antes de fundar a orquestra.



No ano anterior à criação da Nova Orquestra, João ainda era contratado no modelo CLT, mas largou a estabilidade para apostar no novo projeto. “Imagina explicar isso em casa”, brinca. “Maluquice total, mas deu supercerto”, comemora.



“Acho que nossa maior contribuição é quebrar essa barreira inicial que as pessoas têm com as orquestras. Queremos que o público se sinta confortável e tenha contato com esse tipo de música de forma leve”, observa. A turnê ainda vai passar por Vitória, Salvador e Belém. No segundo semestre, a orquestra fará uma turnê com um show dedicado aos sons da Bahia.



NOVA ORQUESTRA APRESENTA “MOONWALK”

Tributo a Michael Jackson. Neste sábado (14/6), às 20h, no teatro Manoel Franzen de Lima, em Nova Lima, com ingressos esgotados, e no domingo (15/6), no Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 - Centro). Ingressos à venda no Sympla e na bilheteria, a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).