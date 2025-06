Veja quais são as mudanças anunciadas pelo Grammy para a próxima edição

O Grammy, principal prêmio de música do mundo, anunciou nesta quinta-feira (12/6) o calendário e as novidades de sua 68ª edição. Duas novas categorias serão premiadas em 2026.

A premiação acontecerá em 1º de fevereiro, e a lista de indicados será divulgada em 7 de novembro. As duas categorias incluídas foram de melhor capa de álbum e melhor álbum country tradicional.

O prêmio para melhor capa de álbum entra após pedidos da classe musical, segundo a Academia. "No mundo digital de hoje, as capas de álbuns são mais impactantes do que nunca. Seu significado cultural é inegável", disse o CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr, no lançamento.

A inclusão da categoria de melhor álbum country tradicional foi motivada pela evolução significativa do gênero nos últimos anos, segundo Mason. A categoria de melhor álbum country foi renomeada como melhor álbum country contemporâneo.

Há também novidades nas categorias clássicas. Compositores e letristas agora também são elegíveis para o prêmio, assim como os outros profissionais criativos, incluindo artistas e produtores.

Os prêmios de melhor projeto de gravação e melhor caixa ou edição especial limitada foram combinados em uma única categoria: melhor projeto de gravação.

Os critérios de elegibilidade de produtos físicos para as categorias melhor projeto de gravação, melhor texto de álbum e melhor álbum histórico foram ampliados. Os pacotes físicos vendidos diretamente aos fãs, por meio do site do artista ou da gravadora, agora podem vencer um Grammy.

A cerimônia será transmitida ao vivo pelo streaming Paramount+ e pelo canal americano CBS Television Network.