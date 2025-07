Preta Gil: amiga detalha como foram os momentos finais da cantora

Ju de Paulla, amiga de Preta Gil que estava com a cantora nos EUA nos últimos meses, se despediu dela e contou sobre os últimos momentos ao lado da amiga.



Ju iniciou: "3 meses atrás eu larguei tudo no Brasil porque não teria lugar nenhum no mundo que eu queria estar que fosse ao seu lado. E assim foi até o último minuto da sua vida", começou ela.



Ela contou como foi seu último momento com Preta e que as duas logo retornariam ao Brasil. "Eu estava lá de mão dada com você. Só a gente sabe o que a gente viveu nesses três meses. Nos últimos três dias, eu vi sua luta sobre-humana. Eu estava lá, dormindo do seu lado todo dia. E estive guerreando junto com você nos meus braços, literalmente. A gente estava tão esperançosa. A sua última palavra foi perguntando onde eu estava, eu voltei, falei que tinha ido passar seu perfume pra ir pro Brasil e te esperava lá, porque você ia no outro voo, mas sairíamos na mesma hora."



"Você piscou pra mim, falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário nesta segunda-feira (21) com o tema que você tinha escolhido pra gente comemorar. Ia ser em Nova York, mas os planos mudaram. Não deu tempo", disse Ju de Paulla.



Ju se declarou para a amiga. "Eu cheguei nos EUA com você e tô voltando sem você. Eu te amo pra sempre. Não sei como vai ser. Era a gente numa só estrada e forte. A estrada agora vai faltar você, vai faltar você me chamando 362682 vezes por dia meu e de todas as variações possíveis. Mas, eu prometo tentar ser forte. Eu te amo, minha luz!".



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Você lutou tanto, nós lutamos juntos. Descansa meu amor, descansa! Seguiremos de mãos dadas", disse Ju de Paulla.