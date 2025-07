Preta Gil rompeu casamento após traição durante tratamento contra câncer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Preta Gil morreu nesse domingo (20/7), aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal. Diagnosticada em janeiro de 2023, a cantora vinha se submetendo a tratamentos intensivos e, mais recentemente, experimentais nos Estados Unidos. Durante a batalha contra a doença, Preta passou por uma separação conturbada de Rodrigo Godoy, marcada por traição e abandono.

Pouco tempo depois de revelar o diagnóstico, Preta colocou fim ao casamento de sete anos com o personal trainer. A princípio discreto, o rompimento logo se tornou um escândalo público: Rodrigo foi acusado de traição com Ingrid Lima, ex-stylist da própria Preta. Os dois foram fotografados juntos e ele confirmou o fim do casamento durante uma live em uma plataforma de conteúdo adulto.

Na época, a cantora fez um desabafo nas redes sociais: “Peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira”, escreveu, referindo-se às “verdades que estavam vindo à tona”.

Mais tarde, em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", Preta revelou que havia sido traída por sete meses — inclusive após o diagnóstico da doença. “Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava. Eu era cega”, disse.

A confiança no então marido era tamanha que ela jamais imaginou o que se passava. Segundo Preta, foi apenas um incômodo intuitivo com Ingrid, com quem acabou rompendo profissionalmente antes de descobrir a traição.

A cantora achava que o casamento passava por uma crise e chegou a propor que se afastassem profissionalmente para preservar a relação.

“O que mais me choca nessa história não é a traição. A traição acontece. O que para mim é mais grave é você optar por trair várias vezes — enganar, manipular, esconde. Cara, de boa, está apaixonadão? Termina. Sua mulher tá com câncer? Pede pra sua amante dar um tempo. Cuida da sua mulher”, desabafou.

Largada em casa

Preta também contou que, enquanto passava por sessões de tratamento e enfrentava dores físicas e emocionais, Rodrigo saía para festas, deixando-a sozinha em casa. “Eu me separei dele antes de descobrir a traição, porque ele me abandonou com câncer. Ele, literalmente, me abandonou. Ele saía, eu ficava em casa largada”, confessou.

Os amigos mais próximos, segundo Preta, a protegiam das informações para não piorar seu estado de saúde. Foram essas pessoas que passaram a cuidar dela. “Me davam banho, comida. Enquanto ele estava na rua”, afirmou, contando que ele ia para baladas e festas em meio ao sofrimento da esposa.

Mesmo tentando relevar os sinais de abandono, a cantora chegou a sugerir que o ex fizesse terapia. “Falava: ‘tá pesado pra você o meu diagnóstico’. E ele ia pro pagode, pra cerveja. Aquilo virou todo dia. Começou a me irritar”, contou.

Em agosto de 2023, parte dessas dores foi registrada em sua autobiografia, "Preta Gil: Os primeiros 50", na qual relatou episódios de negligência. Em um deles, lembrou que Rodrigo manteve uma viagem ao Uruguai mesmo quando ela estava num momento crítico do tratamento. “Fiquei destroçada. Não conseguia dormir, passei a ter crises de ansiedade e a ser medicada para controlá-las”, escreveu.

Em meio à dor, Preta usou a própria história para dar voz para outras mulheres. “Isso que eu vivi acontece com milhares. E, para mim, já virou um livramento. Vou superar. Mas é um processo”, afirmou.

Hoje, Rodrigo segue como influenciador digital, compartilhando vídeos de treinos e da nova namorada, Rhuana Rodrigues.