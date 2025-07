‘Se for sua hora, aceite’: Gilberto Gil orientou Preta sobre a morte

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Preta Gil, que morreu neste domingo (20/7), aos 50 anos, vítima de câncer, chegou a contar como o pai, Gilberto Gil, a ajudou na luta pela vida. Em entrevista, em 2024, a artista falou abertamente sobre a transformação de sua relação com a finitude — mudança que ela atribuiu a um conselho dado pelo pai durante uma das fases mais delicadas da doença.

“Se estiver sendo muito pesado para você e se for sua hora, aceite. Se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo dessa forma que você está lutando", disse Gil para a filha, como ela contou em entrevista ao programa "Conversa com Bial", ao se lembrar do que ouviu do pai enquanto enfrentava uma sepse, ainda no início do tratamento. O episódio, segundo a cantora, foi um “divisor de águas”.

“Refletindo naquelas madrugadas muito difíceis na UTI, fui me conectando com a energia da morte, que é de vida também. Eu comecei a pensar, porque era uma realidade. Eu sempre tive fé (...). Te digo que mudou. Hoje tenho menos medo da morte”, afirmou ela no programa "Roda Viva", também em 2024.

"Não tenho mais aquela angústia. Mas a doença humaniza de verdade a morte, te aproxima muito da morte. E você faz uma desconstrução desse tabu", declarou também.

Luta começou em 2023

Diagnosticada em 2023, Preta passou por uma cirurgia para retirada do tumor e por um longo processo de reabilitação. Durante o tratamento, manteve contato com fãs nas redes sociais, compartilhou relatos sobre o cotidiano hospitalar e agradeceu o apoio recebido.

Gilberto Gil, que acompanhou a filha durante todo o processo, também se manifestou sobre a luta da cantora contra a doença. Em entrevista, afirmou que a mobilização popular em torno do estado de saúde de Preta fazia diferença.

“É tanta gente que vem a mim falar da torcida, das orações, do desejo profundo de que ela fique bem… Isso é tão forte que eu acho que ajuda, sim”, disse o cantor.

O pai também destacou a maneira como a figura pública da filha se entrelaçou com a solidariedade popular. “Essa convergência de espíritos voltados para esse propósito de ajudá-la, de confortá-la, de estar com ela. É um sinal de admiração. Muita gente gosta dela. Estamos todos torcendo por ela, rezando por ela, confortando, estando com ela o tempo todo”, destacou há poucos meses.

Filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, Preta Gil nasceu no Rio de Janeiro em 1974. Começou a carreira artística no início dos anos 2000 e ficou conhecida tanto por sua trajetória musical quanto pelo ativismo em temas como corpo, sexualidade, racismo e feminismo. Também participou de novelas, projetos sociais e realities de televisão.