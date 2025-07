Lula liga para Gilberto Gil e lamenta morte de Preta Gil

SIGA NO

A morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos, neste domingo (20), mobilizou uma onda de comoção em todo o Brasil. Artistas, fãs e autoridades prestaram homenagens à artista, que enfrentava um câncer desde 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atualmente em viagem oficial ao Chile, usou as redes sociais para expressar pesar e revelou ter ligado para Gilberto Gil, pai da cantora, para oferecer apoio à família.

“Uma mulher talentosa e batalhadora”, disse Lula

Por meio de sua conta no X (antigo Twitter), Lula compartilhou uma mensagem emocionada sobre Preta. “Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou nesta noite de domingo. Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia – seja como artista, seja como empresária – Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento”, escreveu.

Em seguida, o presidente afirmou que fez contato com Gilberto Gil e com Flora Gil logo após receber a notícia. “Assim que soube da triste notícia, liguei para o companheiro Gilberto Gil e para Flora para confortá-los nesse momento de dor”, disse Lula, que participa de encontros multilaterais em defesa da democracia em Santiago.

Lula: reprodução / x (antigo Twitter)

Solidariedade à família

Lula ainda direcionou palavras de afeto à família da cantora: “À toda a família de Preta, Sandra, o filho Francisco e à neta Sol de Maria, quero deixar um abraço amigo e carinhoso. Que o amor que Preta compartilhou em sua vida siga acalentando os seus corações – e os corações de todas as pessoas que tanto a admiravam.”

Alckmin também homenageou a cantora

Quem também se manifestou foi o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), que publicou uma nota no X destacando a importância de Preta Gil para a cultura brasileira. “Hoje, o Brasil se despede de Preta Gil, uma artista que iluminou nossas vidas com sua alegria contagiante e irreverência. Preta quebrou padrões e lutou contra o preconceito, sempre com coragem e autenticidade.”

Alckmin, que assume interinamente a Presidência durante a ausência de Lula, também expressou solidariedade: “Envio meus mais profundos sentimentos e minhas orações ao amigo Gilberto Gil, à família e aos amigos de Preta Gil”.

Uma perda sentida por todo o país

Preta Gil estava nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Ela se preparava para retornar ao Brasil quando sofreu uma piora no quadro de saúde. Sua morte foi confirmada por sua equipe ainda no início da noite. Desde então, diversas personalidades e fãs têm usado as redes sociais para prestar homenagens e lembrar o legado da cantora, marcada por sua autenticidade, talento e luta por representatividade.

