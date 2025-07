Gilberto Gil lamenta morte de Preta Gil e prepara repatriação do corpo ao Brasil

SIGA NO

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20/7), aos 50 anos, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ela estava em tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023. Após uma piora significativa no quadro de saúde nos últimos dias, a artista não resistiu.

Preta havia expressado o desejo de retornar ao Brasil, mesmo que em uma UTI aérea. A viagem chegou a ser planejada para o mesmo dia de sua morte, mas o quadro clínico se agravou, impedindo o embarque. Amigos e familiares já estavam nos Estados Unidos, acompanhando seus últimos momentos.

O que disse Gilberto Gil?

O cantor Gilberto Gil, pai de Preta, publicou um comunicado conjunto com a esposa, Flora Gil, nas redes sociais. “É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil”, diz a nota. A família pediu compreensão aos fãs e à imprensa durante esse período de luto.

Haverá uma cerimônia de despedida no Brasil?

Segundo o comunicado, os familiares divulgarão em breve os detalhes sobre o velório e a despedida de Preta Gil em solo brasileiro. A repatriação do corpo está sendo organizada pelos parentes, que permanecem nos Estados Unidos para cuidar dos trâmites legais.

Um legado de arte e coragem

Preta Gil deixa um legado importante na música brasileira e no ativismo por causas sociais, como o combate ao preconceito e a valorização da autoestima. Ao longo da luta contra o câncer, dividiu com o público os desafios e aprendizados do tratamento, sendo reconhecida pela coragem e transparência.

