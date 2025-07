A última exibição de Preta Gil no palco, cantando ‘Drão’ ao lado do pai

A última vez que Preta Gil subiu no palco foi ao lado do pai, Gilberto Gil, quando cantaram juntos a música “Drão”. Foi em 26 de abril deste ano, em show da turnê “Tempo rei”, de Gil, no Allianz Parque, em São Paulo.

“Drão”, apelido de Sandra Gadelha, mãe de Preta, foi escrita por Gil após a separação do casal.

No Instagram, Preta escreveu após o show:

“No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando ‘Drão’, foi impossível não me emocionar. ‘Drão’ fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece. Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos. Um momento que vou guardar pra sempre comigo. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro se reinventa, se fortalece e que a música é a nossa forma mais bonita de eternizar isso. Amo você, pai!”.

Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos. Ela lutava contra um câncer colorretal.