'O Brasil chora sua perda', diz Anitta sobre morte de Preta Gil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta lamentou, no início da manhã desta segunda-feira (21/7), a morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos. As cantoras brigaram depois de anos de amizade, em 2020, por conta do vazamento de áudios em que Anitta falava mal de Preta, Pabllo Vittar e Gominho. As duas fizeram as pazes no ano passado.

Anitta lamentou morte de Preta Gil nos stories Redes sociais

"Que Deus e os orixás recebam Preta Gil de braços abertos. O Brasil chora sua perda", escreveu, no Instagram.

Outros artistas usaram as redes para a despedida e alguns deles contaram histórias que viveram com a filha de Gilberto Gil.

Gesto ficou marcado

A cantora Mariana Belém lembrou que Preta a acolheu quando perdeu o irmão, Rafael Mascarenhas, atropelado no momento em que andava de skate em um túnel na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

A morte do jovem de 18 anos completou 15 anos neste domingo, mesmo dia em que a filha de Gilberto Gil morreu, enquanto tentava tratamento contra um câncer colorretal nos Estados Unidos.

"Quinze anos atrás meu irmão partia e hoje quem parte é uma das pessoas que mais me acolheu, sem me conhecer tão bem, a Preta", contou Mariana. "Ela também perdeu um irmão jovem como o meu e me acolheu na mesma dor".

Pedro Gil, um dos oito filhos de Gilberto Gil, morreu aos 19 anos, em um acidente de carro, em 1990.

"Eu jamais esqueci o quanto ela foi importante no meu luto. E ela parte precoce demais", lamentou Mariana, filha da cantora Fafá de Belém com o músico Raul Mascarenhas.

Apoio em momentos difíceis

O médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, também contou que a cantora ficou ao lado de sua família em momentos difíceis.

"Eu nunca vou esquecer da mulher corajosa, generosa e amiga que você foi", escreveu.

Jam Netto relatou que a artista esteve ao lado dele em vários momentos marcantes, inclusive no velório do avô, o cantor Jamelão.

Regina Casé afirmou que estava sem conseguir dormir, mas também com dificuldade de permanecer acordada após a morte da amiga.

"Quem sabe amanhã eu consiga falar sobre minha Pretinha. Agora só quero chorar mesmo", disse.