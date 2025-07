Amigos de Preta Gil lamentam morte da cantora

Famosos amigos de Preta Gil lamentam a morte da cantora nas redes sociais. A artista morreu neste domingo (20/7) durante o tratamento contra câncer no intestino nos Estados Unidos, aos 50 anos.

O apresentador Gominho, um de seus grandes amigos, escreveu uma mensagem carregada de afeto: “Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo!”.

A atriz Carolina Dieckmann, amiga de anos de Preta, compartilhou a dor e carinho nas redes sociais. Em imagem compartilhada no Instagram, com a localização em Nova York, onde a cantora realizava o tratamento, Dieckmann parece ter passado os últimos momentos ao lado da amiga.

“Preta é meu colo e também a dona do meu. É a tradução mais bonita disso, e a nossa irmandade é transbordamento”, disse.

O apresentador Luciano Huck também lamentou a morte de Preta Gil nas redes sociais. De acordo com Huck, a cantora lutou “com bravura” durante todo o tratamento contra o câncer. Em publicação no Instagram, ele enalteceu a amiga e disse que ainda não consegue acreditar na partida.

“Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. Preta era família. E nós, parte da dela”, disse Huck.

Luciano também pontuou os momentos importantes em que Preta esteve presente nos mais de 25 anos de amizade. Ele diz que se lembrará dela “rindo, vibrando, acolhendo, vivendo intensamente junto com a gente”.

“Vou sentir muitas saudades. MUITAS. Vá em paz, minha irmã querida. Seguiremos por aqui cuidando dos seus e celebrando sua existência em cada lembrança, em cada conversa, em cada sorriso. Te amo — hoje e sempre”, concluiu.

A apresentadora Angélica, que também acompanhou a trajetória de Preta, reforçou o quanto a cantora lutou com “dignidade e coragem”. Nas redes sociais, Angélica disse que mesmo nos dias difíceis, ela foi uma inspiração.

“Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão. Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente, verdadeira. Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança”, disse.



Outra figura presente em sua jornada foi Malu Barbosa, empresária e amiga íntima, que se dedicou diariamente a cuidar de Preta durante a internação no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Grávida de sua primeira filha, Malu dividiu com os seguidores o momento em que deixou os EUA para viver a maternidade, sem se afastar emocionalmente da amiga. “A distância já dói, mas em nenhum momento vou deixar de estar com Preta. Essa neném é um sonho nosso!”, disse no dia 10 de julho.

Cantora morre aos 50 anos

A cantora enfrentava um câncer há mais de dois anos e decidiu realizar um tratamento no país norte-americano. Ela fez mais uma sessão de quimioterapia neste domingo e se sentiu mal e, então, os médicos detectaram que a doença havia se alastrado.

A família ainda não se manifestou. Preta deixa um filho, Francisco, de 28, e uma neta, Sol de Maria, de 7.

Ela estava em tratamento contra um câncer de intestino (colorretal). A doença, diagnosticada em janeiro de 2023, entrou em remissão no final do mesmo ano, mas voltou mais agressiva em agosto de 2024.

Na ocasião, o câncer voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Ela chegou a procurar uma segunda opinião no exterior e fez uma cirurgia de 20 horas no dia 19 de dezembro do ano passado para retirada dos tumores.

A cantora compartilhou a rotina de exames, internações e cirurgias com os fãs, das pequenas vitórias aos grandes reveses, como o choque séptico gravíssimo e o fim do casamento devido à traição do ex-marido.

Em agosto de 2023, passou por uma cirurgia de 14 horas, para extirpar o tumor e ainda fazer uma histerectomia total abdominal (retirada do útero através de uma incisão no abdômen). Somente em 2024 ela revelou que precisou amputar o reto.