Lembre músicas de Preta Gil, que marcou a indústria fonográfica do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Preta Gil, cantora, empresária e apresentadora, morreu neste domingo (20), aos 50 anos. Filha de Gilberto Gil, a artista foi um dos nomes mais populares da música e do mercado fonográfico nos últimos 30 anos, graças ao talento para emplacar hits -fossem os próprios ou o de colegas, que produzia e apoiava nos bastidores.

Ela começou a carreira como produtora musical aos 16 anos, mas só foi para a frente dos microfones em 2003, quando lançou o disco "Prét-A-Porter". O projeto, elaborado com outros herdeiros da MPB, causou rebuliço na mídia ao estampar Preta Gil nua. Depois disso, ela realizou mais três álbuns entre 2005 e 2017, além de dois discos ao vivo nos anos 2010.

Relembre, a seguir, alguns dos principais sucessos da cantora.

'SINAIS DE FOGO' (2003)

O primeiro e o principal hit da carreira de Preta Gil liderou o primeiro álbum da cantora, "Prét-A-Porter". Em meio à polêmica da nudez da artista na capa, a faixa escrita por Ana Carolina e Antonio Villeroy encontrou os ouvidos do público brasileiro. Até o fim de sua vida, "Sinais de Fogo" foi o carro-chefe dos shows da cantora.

'ESPELHOS D'ÁGUA' (2003)

Última canção listada em "Prét-A-Porter", a faixa foi o outro grande hit de Preta Gil em sua primeira aventura como cantora. A letra romântica se alinha com a sonoridade melódica que é característica da artista na época.

'BATOM' (2012)

Principal faixa do disco "Sou Como Sou", o segundo de estúdio da artista, "Batom" é mais um sucesso de Preta Gil que conta com composição de Ana Carolina, dessa vez em parceria de Diana Tejera e Chiara Civello.

'DECOTE' (2017)

A faixa com colaboração de Pabllo Vittar foi o carro-chefe de "Todas as Cores", o terceiro disco de estúdio da artista. No lançamento, Preta Gil definiu a canção como um samba de batida eletrônica, elaborado pelas cantoras em parceria com os compositores Pablo Bispo, Rodrigo Gorky e Yuri Drummond.

'VÁ SE BENZER'

Ao lado de Gal Costa, sua madrinha, Preta Gil lançou uma parceria que engrossou a setlist do álbum "Todas as Cores", com mais uma letra poderosa que se tornaria grito de grupos minorizados. Um "clipe-manifesto", o vídeo que a acompanha é uma crítica ao ódio destilado por aqueles que carregam preconceitos e intolerância.

'SÓ O AMOR' (2019)

Feita em parceria com Gloria Groove para a novela "A Dona do Pedaço", "Só o Amor" destaca os desafios da mulher transexual na sociedade brasileira contemporânea. A canção também voltou a consolidar a posição de Preta Gil como defensora dos direitos LGBTQIA+.

'MEU XODÓ' (2021)

A canção foi concebida por Preta Gil e seu filho, Francisco, durante a pandemia de Covid-19. Em entrevistas, a cantora diz que vivia um momento de afastamento da música, mas que se viu estimulada pelo herdeiro a compor depois de os dois realizarem lives juntos nas redes sociais. A música foi definida por Preta Gil na época como um afoxé funk e destacava Francisco, que começava então a sua carreira solo.