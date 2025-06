Gilberto Gil fala sobre luta de Preta contra o câncer

Em entrevista ao Estado de Minas, Gilberto Gil fala sobre a luta de Preta Gil contra o câncer e a importância da exposição nas redes sociais.

“É uma coisa dela e da geração dela essa hiper exposição pública através das redes sociais. Ela sempre fez isso com a carreira, com os discos que lançou e com os blocos de carnaval que fez. Agora, tem esse fato, uma questão íntima e pessoal da doença, que ela está compartilhando com o público todo”, comenta o cantor, que se apresenta neste sábado (14/6) em Belo Horizonte, como parte da turnê “Tempo rei”.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. A doença havia sido curada no mesmo ano, mas em agosto de 2024 ela identificou o retorno de tumores em outras partes do corpo e retomou o tratamento.

Após passar por uma cirurgia de 21 horas em dezembro de 2024 e ficar com a saúde fragilizada, a cantora decidiu dar continuidade ao tratamento nos Estados Unidos e viajou para Washington no dia 12 de maio.

O compartilhamento do processo em suas redes sociais a tornou uma referência para mulheres e pessoas com a doença, reiterada por Gil. “Ela criou uma imagem afetiva muito importante no país inteiro. A doença dela está nesse campo das coisas colocadas à mesa, a essa mesa ampla e farta do dia a dia da comunicação, especialmente das redes sociais”, comenta.

“Isso é um fenômeno social importante para esse fortalecimento da afetividade no sentido amplo brasileiro. É o modo brasileiro de se associar a dimensões coletivas”, completa o cantor.

Antes de viajar aos EUA, Preta Gil fez uma participação no show da turnê “Tempo rei” em São Paulo. A cantora precisou de apoio para chegar ao palco e cantou “Drão” ao lado do pai, que chorou de emoção.