Vídeo traz imagens raras do escritor Dalton Trevisan; veja

Dalton Trevisan (1925 -2024) sempre fugiu dos holofotes. Nem mesmo quando ganhou o Prêmio Camões, em 2012, fez uma aparição pública. Foi representado por uma de suas editoras na cerimônia em Lisboa. Agora, em uma rara exceção, o escritor aparece em imagens inéditas, aos 99 anos, em sua casa em Curitiba.

O registro faz parte de um curta-metragem lançado nesta sexta-feira (13/6), no canal do Instituto Moreira Salles (IMS) no YouTube. A produção integra as comemorações pelo centenário de Trevisan, que será completado neste sábado, dia 14 de junho.

Gravado na casa do autor, o curta mostra Trevisan trabalhando na frente de seu computador. A narração é feita por sua agente literária e amiga Fabiana Faversani, que apresenta parte do arquivo pessoal do escritor, incluindo livros, fotos, cartas, diários e recortes de jornais.

Veja o filme:

O filme faz parte de um conjunto de homenagens ao centenário do autor. A editora Todavia, que passou a representá-lo em 2024, vai relançar os seis primeiros volumes de uma coleção com 37 livros, além de publicar uma antologia inédita organizada por Caetano Galindo e Felipe Hirsch. As demais obras serão reeditadas aos poucos.

O arquivo doado ao IMS em 2024 reúne cadernetas, diários, fotos, cartas, livros e reportagens guardadas ao longo das décadas. A doação complementa um envio iniciado em 2020, com a correspondência entre Trevisan e o escritor Otto Lara Resende.

Drummond e Pedro Nava

Entre os destaques do acervo, há pastas temáticas com notícias sobre crimes, política, cinema e até Star Trek, série da qual o autor era fã. Também fazem parte do material dezenas de gravuras do artista Poty Lazzarotto, amigo de juventude de Trevisan e ilustrador de várias de suas obras, além de cartas trocadas com escritores como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava.

Sob a guarda do IMS, o material passará por conservação, catalogação e digitalização antes de ser aberto ao público para pesquisa.