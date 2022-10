Drummond, 120 anos: novidades provam que obra segue mais viva do que nunca

Carlos Drummond de Andrade (foto: Lelis)

Bertha Maakaroun

Restam outros sistemas fora

do solar a colonizar.

Ao acabarem todos

só resta ao homem

(estará equipado?)

a dificílima dangerosíssima viagem

de si a si mesmo:

pôr o pé no chão

do seu coração

experimentar

colonizar

civilizar

humanizar

o homem

descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas

a perene, insuspeitada alegria

de con-viver.

(Carlos Drummond de Andrade,

O homem; as viagens, em

“As impurezas do branco”)

Este é o ano de Carlos Drummond de Andrade. Segue vivo, presente, eterno, em seus 120 anos de nascimento. A efeméride é celebrada em um conjunto de atividades que convergem para relançamentos e lançamentos inéditos pelas editora Record e José Olympio, além de um conjunto de atividades iniciadas na próxima segunda-feira, 31 de outubro, aniversário do poeta, a começar pela Maratona 24 Horas de Leitura – 120 anos de Drummond, quando, em transmissão simultânea, serão feitas leituras ao vivo e ininterruptas da obra Carlos Drummond de Andrade, da zero hora à meia-noite.

As celebrações e homenagens a Drummond serão realizadas durante a segunda edição do Flitabira, evento literário promovido pelo Sempre um papo na cidade natal do poeta. O festival tem a curadoria do jornalista Afonso Borges, dos escritores Antônio Carlos Secchin e Tom Farias e do artista visual Pedro Drummond, neto. A curadoria local, por sua vez, foi feita por Sandra Duarte e Rafael de Sá. O festival se estenderá até 6 de novembro, domingo, na rua da “Casa de Drummond”, onde será montada uma imensa livraria, uma diversificada área de gastronomia e um palco onde vão se alternar atrações do Vijazz Blues Festival, que vai acontecer paralelamente ao festival.

Durante o Flitabira, serão lançadas pela Editora Record novas edições de “A rosa do povo”, com posfácio de Affonso Romano de Sant’Anna; “As impurezas do branco”, com texto de Bruna Lombardi; a coletânea “Quando é dia de futebol”, que resgata posfácio de Pelé; além de uma antologia inédita, “O gato solteiro e outros bichos”, organizada por Pedro Drummond, neto do poeta, mais focado no público de jovens, com textos sobre animais, direitos dos animais e meio ambiente. Prevista para ser lançada pela Editora José Olympio na Festa Literária Internacional de Paraty, entre 23 e 27 de novembro, está ainda a edição histórica “Viola de bolso” em versão fac-símile, com a reprodução das emendas feitas a mão pelo próprio autor.

Ao longo deste ano, a Editora Record lançou seis outros títulos de Carlos Drummond de Andrade. Os primeiros quatro livros escolhidos para abrir a coleção – que soma 63 obras – são pilares drummondianos, uma porta de entrada para as novas gerações de leitores: “Antologia poética” (1962), “Claro enigma” (1951), “Sentimento do mundo” (1940) e “Alguma poesia” (1930). Essas novas edições contam com uma cronologia que cita os principais acontecimentos, a contar da data do lançamento pelo autor, em vida, dos três anos que antecederam a primeira edição e os três subsequentes. Completam a lista os livros infantojuvenis relançados pela editora: “A cor de cada um” e “Criança d’agora é fogo”. Além das novas publicações com inédito trabalho de fixação dos textos, o poeta foi distinguido, ao longo do ano, com intervenções urbanas, saraus e homenagens em eventos como o CasaCor e o Paixão de Ler.

Os 120 anos de Drummond também serão marcados por debates, shows, gastronomia, lançamentos de livros e exposições programados na segunda edição do Flitabira, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale e apoio da Prefeitura de Itabira e da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Toda a programação será em formato figital: presencial (em uma imensa montagem na Praça do Centenário) e digital (pelas redes sociais YouTube, Instagram e Facebook).

A abertura oficial do festival será em 3 de novembro, às 19h, no modo figital: de um palco montado na Praça do Centenário, na frente da Casa de Drummond, Hugo Barreto, presidente do Instituto Cultura Vale, e o gestor Afonso Borges conversam com o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Miranda, e o escritor e músico José Miguel Wisnik, estes fisicamente no palco do CPF Sesc, em São Paulo. Ambos com público presente em seus auditórios. Os temas da conversa serão ‘Os rumos da cultura brasileira’ e o ‘Legado de Drummond’. Na sequência, às 21h, o ator Thiago Lacerda fará a leitura de textos do poeta, com as presenças de Pedro Drummond, Adriano Fagundes e o editor da Record, Rodrigo Lacerda, e pelo prefeito de Itabira, Marco Antonio Lage.

Em 5 de novembro, o Flitabira levará à cidade uma das revelações da nova prosa portuguesa, a escritora Rute Simões Ribeiro, que vai fazer o lançamento nacional do seu livro “A breve história da menina eterna” (Editora Nós). No mesmo dia, uma das revelações da literatura brasileira dos últimos anos, a mineira Carla Madeira, autora de “Tudo é rio”, conversará com Afonso Borges sobre sua obra e criação literária, dividindo a mesa com o escritor e editor Rodrigo Lacerda.

De Portugal virá também o fotógrafo Adriano Fagundes, brasileiro radicado em Lisboa, para a inauguração da exposição baseada no livro “Vasto mundo”, um dos destaques da programação, que reúne textos de Carlos Drummond de Andrade selecionados por seu neto, Pedro Drummond. Uma segunda exposição, “Muros invisíveis” apresentará 42 retratos de moradores da cidade, clicados pelo fotógrafo itabirano Yury Oliveira. As fotos, expandidas em painéis de 3 metros de altura, estão expostas no principal logradouro da cidade, a Praça Dr. Acrísio Alvarenga, mostrando a exuberância da produção afro-empreendedora do município. A terceira exposição, “A máquina do poeta”, consiste na exibição das pranchas originais do premiado livro “A máquina do poeta”, do artista plástico, escritor e ilustrador belo-horizontino Nelson Cruz, e vai ser instalada na Fazenda do Pontal.

Em uma cortesia do festival, 100 livros autografados serão distribuídos para professores e estudantes de baixa renda das escolas de Itabira.

Destaques do Flitabira

31/10 – Maratona 24 horas de leitura de textos de Drummond, da zero hora à meia- noite, presencial, na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, com transmissão on-line

Ciclo de debates “12x120”, com 3 lives por dia, sendo 12 painéis com dois convidados cada um abordando tanto os aspectos genéricos quanto acadêmicos da obra do poeta. Entre 3 e 6 de novembro, em transmissão pelo YouTube do Flitabira e do CPF Ses. Participam Elisa Lucinda, Eucanaã Ferraz, Antonio Torres e 30 convidados

1º/11 – Abertura da exposição presencial "Máquina do poeta", do escritor e ilustrador Nelson Cruz (inspirado em Drummond)

3/11 abertura oficial do Flitabira. Debate com Afonso Borges, Danilo Miranda e José Miguel Wisnik

3/11 – Leitura presencial de textos de Drummond com Thiago Lacerda, Pedro Drummond, Adriano Fagundes e Rodrigo Lacerda

5/11 – Participação da escritora portuguesa Rute Simões Ribeiro

Serviço

“2º Flitabira – Festival Literário Internacional de Itabira”

De 31 de outubro a 6 de novembro

Atividades presenciais na Praça do Centenário, em Itabira (MG) e atividades on-line nas redes do Festival (@flitabira)

Mais informações em www.flitabira.com.br

O poeta de A a Z

João Pombo Barile

Especial para o EM

Nos 120 anos do poeta mineiro, um dos mais aguardados lançamentos é o “Dicionário Drummond”. E que deve chegar às livrarias no início do ano que vem. Com a edição comandada pelo professor em teoria literária e literatura comparada da Universidade de São Paulo Samuel Titan, e organização do professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro Eucanaã Ferraz e do pesquisador Bruno Cosentino, o volume será publicado pelo Instituto Moreira Salles, que, desde 2011, tem sob sua guarda parte do acervo do poeta.





“A ideia de fazer um dicionário sobre Drummond aconteceu no final de 2017”, conta Eucanaã. “Conversava sempre com o Flávio Pinheiro, que na época trabalhava no IMS, sobre possíveis projetos que poderíamos criar a partir do acervo de Drummond de que temos a guarda. Surgiu então a ideia do dicionário”.





Segundo Eucanaã, os primeiros verbetes foram escolhidos por ele e o escritor Victor Heringer. “Começamos então a fazer um levantamento com alguns nomes para escrever os verbetes”. Com a morte de Heringer, em 2018, o pesquisador Bruno Cosentino foi convidado para participar do projeto.





“Quando cheguei, já havia a primeira versão da lista de verbetes, feita pelo Eucanaã e o Victor. A partir daí, fomos escolhendo os autores, mudando alguns verbetes, recebendo os textos, lendo. Em suma: começando a colocar em prática a feitura do dicionário. Definimos então um sumário, com alguns temas. Era um projeto que deveria durar três anos”, relembra Bruno.





A ideia do livro era apresentar um quadro abrangente do vasto mundo de Drummond, analisado em forma de verbetes de vários tipos. “Não queria uma linguagem dura, muito técnica. Por isso, demos total liberdade para os colaboradores escreverem o texto no estilo que achavam necessário. Pequenos ensaios”, conta Eucanaã. O resultado é que, em vez de muitos verbetes curtos, o dicionário acabou ganhando um formato com verbetes mais longos, em que o colaborador pôde desenvolver mais o seu pensamento”, conta Eucanaã.





Um primeiro grupo será sobre os livros do poeta. E terá verbetes como “Alguma poesia”, “A rosa do povo”, “Claro enigma” ou “Lição de coisas”; um segundo será com alguns dos poemas mais conhecidos, como “Quadrilha”, “Poema de sete faces”, “No meio do caminho”, “Caso do vestido”, “A flor e a náusea” ou “A máquina do mundo”. Já um quarto bloco terá temas que são constantes na produção do poeta: o amor, a política, o erotismo, a guerra, Itabira, a mineração, e a morte.





Cosentino revela ainda que haverá mais dois tipos de verbetes: sobre quadros históricos e culturais e os biográficos. “Serão verbetes como Modernismo, Nacionalismo, Iphan, associações de escritores, Estado Novo ou socialismo. E, por fim, de personalidades ligadas diretamente à biografia de Drummond, como por exemplo Pedro Nava, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Gustavo Capanema, Antonio Candido ou Maria Julieta”, conta o pesquisador.

Confira trechos de alguns verbetes do dicionário

EROTISMO (Mariana Quadros)

A descrição das partes erógenas dos corpos integrava as batalhas modernistas pelo “imperioso dever” de desrespeitar as “falsas tradições” e “romper com os preconceitos do passado”, nos termos cunhados pelo jovem intelectual ao discutir a tradição em literatura (ANDRADE, 1925, p. 32). Os “poemas antigos” pareciam artificiais e acadêmicos. Contra esse equívoco, desde a estreia, em “Alguma poesia” (1930), o poeta multiplicou as refe- rências a partes do corpo feminino. “Joelhos” ou “geolhos”, “coxas”, “pernas”, “nádegas”, “seios”, “tetas” e “maminhas” surgem em diferentes textos do volume.

BELO HORIZONTE (Ivan Marques)

Em 1920, ano em que a família de Carlos Drummond de Andrade passou a residir em Belo Horizonte, a capital mineira tinha apenas 23 anos e 55 mil habitantes. Fundada em 1897, a cidade foi a primeira a seguir no Brasil os padrões modernos da reforma urbana realizada em Paris, sob a direção de Haussmann, em meados do século 20. O engenheiro responsável pela construção de Belo Horizonte, Aarão Reis, elaborou uma planta com ruas retas e largas, que favoreciam a circulação de veículos. Em todas as cidades que adotaram o mo- delo parisiense, esse traçado racional e geométrico teve como efeito a expulsão das camadas populares das áreas centrais da cidade, além de dificultar a própria interação das pessoas.





MÃE (Mirella Márcia Longo Vieira Lima)

Julieta Augusta Drummond nasceu em 20 de maio de 1869, em Itabira do Mato Dentro, filha de Flávia Augusta Teixeira Drummond e Antônio João de Freitas Drummond. Ao completar 15 anos, a moça que se tornaria mãe do poeta Carlos Drummond de Andrade deixou o Mosteiro de Macaúbas. Na casa de recolhimento que funcionava também como um educandário para meninas, Julieta Augusta aprendera francês, geografia, música e adquirira o hábito de ficar sentada cosendo; como aparece em duas estrofes de “Infância,” poema escrito por seu filho: “Meu pai montava a cavalo, ia para o campo./ Minha mãe ficava sentada cosendo./ Meu irmão pequeno dormia./ Eu sozinho menino entre mangueiras/ lia a história de Robinson Crusoé,/ comprida história que não acaba mais.//[...] Minha mãe ficava sentada cosendo/ olhando para mim:/ – Psiu... Não acorde o menino./ Para o berço onde pousou o mosquito. / E dava um suspiro... que fundo!” (ANDRADE, 2013a, p. 13).





MINERAÇÃO (José Miguel Wisnik)

Um dos modos pelos quais se pode interpretar a conjugação de extremo apego à província natal com sentimento cosmopolita do vasto mundo, em Drummond, é relacionando sua obra com a história da mineração em Itabira do Mato Dentro. Desde o início do século 20, a pequena povoação de origem colonial incrustrada entre imensas jazidas de ferro tornou-se o epicentro de uma acirrada disputa pelo controle da exploração ferrífera no Brasil, envolvendo a um só tempo a acanhada realidade local, o cenário político nacional e o mercado mundial de minério. O desenrolar desses acontecimentos repercute nos escritos de Drummond de maneira muitas vezes direta, outras vezes de maneira indireta e, no limite, de maneira oculta mas, afinal, óbvia, se recuperada pela perspectiva histórica.

Dois livros para as crianças

A leitura de “A cor de cada um” me fez lembrar do meu saudoso amigo Bartolomeu Campos de Queirós. Um dia, acho que foi em 2011, quando estava lançando “Vermelho Amargo”, quis saber se ele se não se incomodava de ser tachado de escritor infantojuvenil por parte da crítica, sempre interessada em colocar a literatura em um escaninho. Ele então abriu um sorriso e disparou: "Não me importo, não. Me lembro de uma conversa que tive um dia com a Henriqueta Lisboa, sobre essa história de existir autor para adulto e autor para criança. Ela disse: ‘Sabe de uma coisa, Bartolomeu? A natureza é muito sábia. Ela conhece a hora de florescer, de dar os frutos, de amadurecer. Tem a época da chuva e a da seca. A natureza divide o tempo em estações. E, com toda essa sabedoria, nunca fez uma árvore para criança e outra para adulto. Nem fez um Sol para criança e outro para adulto. Se quisermos ser só um pouco sábios, então não devemos fazer literatura para criança e literatura para adulto. Ou é literatura ou não é’".





Nesta nova edição de “A cor de cada um”, que contém textos adicionais e ilustrações inéditas, o livro está dividido em três partes: na primeira, “Mil novecentos e pouco”, os poemas retratam a infância e as relações familiares em uma cidadezinha do interior. A seção seguinte, “Roendo o tempo”, fala com grande lirismo dos problemas típicos das primeiras fases da vida – das brincadeiras de menino ao cotidiano dos colégios e aos amores de juventude. Já a última seção, “A cor de cada um” reúne ficções curtas.





Um livro só para os pequenos?

Como dizia Henriqueta: ou é literatura ou não é.

E um livro de Drummond será sempre literatura.









“Quero lasanha”





Quem tem hoje um pouco mais, um pouco menos de 50 anos, lembra-se da felicidade que a gente sentia quando saía um novo número da coleção “Para Gostar de Ler”. Foi através dela que muitos dos leitores adultos de hoje, inclusive este limitado resenhista, entrou em contato com autores como Carlos Drummond, Rubem Braga, Fernando Sabino ou Paulo Mendes Campos.





A lembrança me veio à mente ao reler a crônica “No restaurante”, de Carlos Drummond de Andrade, neste pequeno grande volume chamado “Criança dagora é fogo”. Na crônica que abre o livro, uma menina de 4 anos vai ao restaurante com o pai e demonstra quem é que manda ao impor sua vontade suprema de comer lasanha. (Ler box.) Quem de nós já não viveu esse problema na hora de escolher o pedido com o filho no restaurante? Na época em que li pela primeira vez o texto, me identificava com a menina. Hoje com o pai. Pequena antologia com algumas divertidíssimas crônicas do poeta mineiro, de livros como “Cadeira de balanço”, “A bolsa & a vida”, “O poder ultrajovem”, o livro é uma excelente introdução para a criançada virar leitora do grande poeta. (JPB)