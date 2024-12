Cemitério de elefantes Poty/Reprodução

À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho ingazeiro – ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentam-se com as sobras do mercado.

Quando ronca a barriga, ao ponto de perturbar a sesta, saem do abrigo e, arrastando os pesados pés, atiram-se à luta pela vida. Enterram-se no mangue até os joelhos na caça ao caranguejo ou, tromba vermelha no ar, espiam a queda dos ingás maduros.

Elefantes malferidos, coçam as perebas, sem nenhuma queixa, escarrapachados sobre as raízes que servem de cama e cadeira. Bebem e beliscam pedacinho de peixe. Cada um tem o seu lugar, gentilmente avisam:

– Não use a raiz do Pedro.

– Foi embora, sabia não?

– Aqui há pouco...

– Sentiu que ia se apagar e caiu fora. Eu gritei: Vai na frente, Pedro, deixa a porta aberta.

À flor do lodo borbulha o mangue – os passos de um gigante perdido? João dispõe no braseiro o peixe embrulhado em folha de bananeira.

– O Cai N’Água trouxe as minhocas?

– Sabia não?

– Agora mesmo ele...

– Entregou a lata e disse: Jonas, vai dar pescadinha

da boa.

Lá do sulfuroso Barigui rasteja um elefante moribundo.

– Amigo, venha com a gente.

Uma raiz no ingazeiro, o rabo de peixe, a caneca

de pinga.

No silêncio o bzzz dos pernilongos assinala o posto de um e outro, assombrado com o farol piscando no alto do morro.

Distrai-se um deles a enterrar o dedo no tornozelo inchado. Puxando os pés de paquiderme, afasta-se entre adeuses em voz baixa – ninguém perturbe os dorminhocos. Esses, quando acordam, não perguntam aonde foi o ausente. E, se indagassem, para levar-lhe margaridas-do-banhado, quem saberia responder? A você o caminho se revela na hora da morte.

A viração da tarde assanha as varejeiras grudadas nos seus pés disformes. Nas folhas do ingazeiro reluzem lambaris prateados – ao eco da queda dos frutos os bêbados erguem-se com dificuldade e os disputam rolando no pó. O vencedor descasca o ingá, chupa de olho guloso a fava adocicada. Jamais correu sangue no cemitério, a faquinha na cinta é para descamar peixe. E, aos brigões, incapazes de se moverem, basta xingarem-se à distância.

Eles que suportam o delírio, a peste, o fel na língua, o mormaço, as cãibras de sangue, berram de ódio contra os pardais, que se aninham entre as folhas e, antes de dormir, lhes cospem na cabeça – o seu pipiar irrequieto envenena

a modorra.

Da beira contemplam os pescadores mergulhando

os remos.

– Um peixinho aí, compadre?

O pescador atira o peixe desprezado no fundo da canoa.

– Por que você bebe, Papa-Isca?

– Maldição de mãe, uai.

– O Chico não quer peixe?

– Tadinho, a barriga d’água.

Sem pressa, despediu-se dos companheiros cochilando à margem, esquecidos de enfiar a minhoca no anzol.

Cospe na água o caroço preto do ingá, os outros não o interrogam: presas de marfim que indicam o caminho são as garrafas vazias. Chico perde-se no cemitério sagrado, as carcaças de pés grotescos surgindo ao luar.

Sobre o conto e o autor

Considerado por escritores como Marçal Aquino “a pedra fundamental do monumento literário que Dalton Trevisan construiu nos últimos 60 anos”, o livro “Cemitério de elefantes” foi publicado originalmente em 1964 e reúne alguns dos contos mais marcantes do autor paranaense, nascido em junho de 1925 e falecido no último dia 9, em Curitiba, aos 99 anos.

A versão do conto “Cemitério de elefantes” que o Pensar reproduz neste sábado, em homenagem a um dos maiores escritores brasileiros, está na 22ª edição, lançada em junho deste ano pela Record, com apresentação do argentino César Aira. A partir de 2025, a obra de Trevisan passará a ser publicada pela Editora Todavia.

